Ex ministro Álvaro Erazo: La línea entre mejorar y empeorar la circulación del virus es muy débil

El ex ministro de Salud Álvaro Erazo, integrante del Consejo Asesor Covid-19, hizo este viernes un llamado a redoblar los esfuerzos para contener la epidemia de coronavirus en Chile, asegurando que "la línea entre mejorar y empeorar la circulación del virus es muy débil".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el médico -que encabezó el Minsal en los últimos años del segundo Gobierno de Michelle Bachelet- dijo que "hace exactamente cuatro meses estábamos en las mismas condiciones que hoy: más o menos en la primera quincena de mayo hubo 1.647 casos nuevos (por día) en el país y ayer tuvimos 1.639 casos, y en tres días sumamos 1.000 casos adicionales (diariamente)".

"A una velocidad muy acelerada el incremento se disparó y básicamente llegamos a la situación de hoy día. Por supuesto que hemos disminuido en las últimas semanas y meses, hemos empezado el descenso, pero claramente la línea es muy débil entre mejorar y empeorar la circulación del virus", advirtió.

"Ese creo que yo que es el llamado de atención, porque vamos sí o sí a tener que enfrentar situaciones de rebrotes, con el significado que eso tiene", señaló Erazo.

En este contexto, afirmó que "lo de Magallanes, Concepción y Maule, con un mayor número de casos, efectivamente es un llamado de atención a lo que tenemos que hacer para redoblar los esfuerzos de autocuidado y de responsabilidad; el Gobierno tiene que hacer su trabajo y la población también".

"Hemos logrado disminuir la curva a nivel nacional, qué duda cabe, pero también las cifras a nivel global, que son un balance para decir qué puede pasar, no son buenas: estamos en el número 11 del total de casos a nivel mundial y el lugar sexto en casos por millón de habitantes", acentuó.

"Fondéate en tu Casa", un traspié que "no debería repetirse"

El ex ministro Erazo hizo un llamado de atención acerca del plan de permisos para visitas familiares para los días 18, 19 y 20 de septiembre, denominado "Fondéate en tu Casa".

"El tema de la coherencia y la oportunidad del mensaje es muy importante. Yo creo que el Gobierno ha venido mejorando, pero este traspié que hubo a propósito de las Fiestas Patrias no debería volver a repetirse", señaló.

"Valoro la rectificación que ha hecho el Gobierno. Indudablemente los anuncios fueron confusos: hubo cinco vocerías, no quedó claro el mensaje, y la lección yo diría que es la coherencia de las medidas: no se puede autorizar a una persona que está en una comuna de cuarentena para que pueda salir e ir a celebrar pero no autorizar a esa misma persona para que salga a trabajar. Había una contradicción. Yo creo que el Ministerio tiene que reforzar su liderazgo, yo creo que el ministro lo ha hecho, y hay que mirar, por supuesto, los desafíos que vienen", sostuvo.

En esta línea, Erazo abogó no bajar la guardia e intensificar el combate para controlar la pandemia: "Claramente, lo primero es que entendamos que las herramientas que tenemos para enfrentar el virus son básicamente, en materia de contención, de aplastar la curva, aquellos que todos conocemos", enfatizó.

"Una —dijo el ex ministro— son las cuarentenas, pero sabemos que las que se prolongan en el tiempo -tenemos ejemplos claros en nuestro continente- tienden a debilitarse y finalmente terminan no siendo valoradas ni aprobadas por las personas para cumplirlas".

El otro pilar para el control de la pandemia, agregó, es la estrategia del testeo-trazabilidad-aislamiento (TTA). "Si sabemos que es una de las pocas estrategias que ha demostrado resultados positivos, si ha sido un esfuerzo desplegado en todas las comunas de Chile -aunque vemos que hay algunas que todavía tienen mucho por hacer para mejorarla-, hay que cumplirla a cabalidad: se tienen que identificar a las personas una vez que aparecen sospechas y que haya un aislamiento efectivo, pero para eso necesitamos un Ministerio de Hacienda comprometido", subrayó.