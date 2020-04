Ex ministro Chadwick espera "Plan B" ante posibilidad de suspensión del plebiscito constitucional

El ex ministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) analizó el presente de la política chilena, a cinco meses de la crisis social en Chile y en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19.

El ex titular del Interior se refirió en en un foro reservado del Instituto Libertad y Desarrollo al plebiscito constitucional pendiente, que debía realizarse el próximo 26 de abril y fue pospuesto para el próximo 25 de octubre.

"El plebiscito del 25 de octubre se tiene que determinar si se hace o no se hace por razones estrictamente sanitarias. Lo que yo sí tengo una preocupación es que hoy cómo los distintos países están cambiando sus calendarios electorales. Es una cosa práctica, no ideológica", planteó Chadwick, según reprodujo La Tercera.

El ex ministro agregó que "todos saben que esta probabilidad existe, pero como que nadie se atreve a hablar del tema, porque se puede pensar que uno no quiere, y no. Lo que uno quiere es que ante la eventualidad cierta que sea imposible (hacer un plebiscito) exista un Plan B conversado con anticipación. No a última hora".

Este "Plan B es para dar certezas, para dar seguridades que son tan importantes, porque de lo contrario, nuevamente vamos a estar a última hora", cuestionó el ministro.

Estamos caminando sobre fuego ardiente

Frente a la amenaza de un nuevo estallido social, Andrés Chadwick aseguró que "el debate constitucional se va a dar en un ambiente político y social distinto", agregando que "el próximo debate constitucional, creo, lo vamos a enfrentar con demandas y expectativas sociales en un país más pobre, donde las demandas más básicas sociales van a ser prioritarias".

"Tenemos un riesgo de que se nos pueda producir una situación económica tan extrema (...) que tengamos una explosión social por situaciones económicas de falta de ingresos. Estamos caminando sobre fuego ardiente", sentenció.