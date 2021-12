Ex ministro de Salud: Chile debería tener "ciertas condiciones progresivas de obligatoriedad" en la vacunación

El integrante del Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud, Álvaro Erazo, aseguró que Chile debería tener "ciertas condiciones progresivas de obligatoriedad" en la vacuna contra el coronavirus, debido al índice de personas que aún no obtenido su proceso de inoculación ni la dosis de refuerzo.

En conversación con Cooperativa, el también ex ministro de Salud señaló que su postura "ha sido siempre que esta es una condición en la medida que no logramos el avance y la meta que se han propuesto, como son estos 5 millones de personas, uno debiera tener ciertas condiciones progresivas de obligatoriedad, (como) en los puestos de trabajo, creo que con una buena campaña hay que poner no solamente los incentivos, como el pase de movilidad, pero hay cierta obligación en la primera línea, en los servicios sociales, en el número de actividades productivas donde sabemos que tenemos debilidad".

"Nosotros debiéramos contribuir progresivamente a hacer prevalecer el derecho social y humano a protegernos entre todos", expresó.

El asesor indicó que hay que sentarse a conversar seriamente porque "este ya no es un tema de los ortodoxos sanitaristas extremos y los hiperliberales, yo creo que este tema es un tema de ver cómo podemos dar este salto positivo de Chile en que logre la cobertura de vacunación y logre establecer de verdad una protección casi universal a la población que nosotros tenemos".

[📻] Doctor Erazo por inicio de las vacaciones e ingreso de ómicron al país: Hubo un aumento de casos el año pasado tras las fiestas y más viajes y eso es un factor de riesgo; lo peor es no tomar conciencia y hay que reiterar las medidas y estar al aire libre #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) December 27, 2021

Además valoró el trabajo del personal de salud y dijo que "ha sido extraordinario, el esfuerzo de todo el mundo y uno ve a los trabajadores de salud y dice: cómo es posible que todavía hay gente que no se vacuna, es cierto que a veces puede ser problema de ignorancia, pero a veces también es problema de voluntad y eso es lo que uno debiera insistir".

El médico acotó que aquellas personas no vacunadas son un problema porque "si bien es cierto estamos dentro de los primeros países, es indudable el esfuerzo que se ha hecho es notable, Chile ha sido un ejemplo, pero que aun así hay quienes "no han recibido la dosis de refuerzo, y no la han recibido o porque no han querido, porque están desinformados, viven en condiciones de aislamiento, entonces lo que tenemos que hacer, pensando que hemos hecho harto es focalizar muy bien a aquellas personas que no se han vacunado, identificar, tener equipos, y particularmente ver los focos de riesgo que tenemos donde hay brotes".

REVISA AQUÍ EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE:

📅 ¡Última semana del año! 🎇

🔎 Revisa el calendario de #DosisDeRefuerzo para la semana del lunes 27 al viernes 31 de diciembre pic.twitter.com/s2TcWFE50Y — Yo Me Vacuno @MinisterioSalud (@MeVacuno) December 23, 2021

📅 La semana entre el lunes 27 y el viernes 31 de diciembre continuará la vacunación contra #COVID_19 para:

🔹Rezagados a partir de los 3 años

🔹Segundas dosis

🔹Embarazadas a partir de la semana 16 de edad gestacional



📲 Infórmate más en https://t.co/GPEKgQ7L7E#YoMeVacuno ✌ pic.twitter.com/GAHQrETduL — Yo Me Vacuno @MinisterioSalud (@MeVacuno) December 23, 2021