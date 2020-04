Ex ministro del Medio Ambiente y la crisis: Hay que repensar el consumo de carne

El ex ministro de Medio Ambiente durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, conversó con Congreso Futuro y realizó un análisis de la actual crisis sanitaria que vive el mundo producto del coronavirus Covid-19.

El ex titular de Medio Ambiente, analizó la industria agrícola y ganadera, señalando que un "96 por ciento de los mamiferos en la tierra o son seres humanos o son cosas que nosotros comemos; solamente cuatro por ciento de los mamiferos a nivel global son salvajes. Hemos cambiado completamente la faz de la tierra".

"Hemos visto que todas estas enfermedades recientes (...) son todas frutas de la expansión para poder hacer producción agrícola. Tenemos un planeta obeso, tenemos un planetra que comienza a aumentar la cantidad de personas que come mal, entonces tenemos un sistema de alimentación que nos hace gordos o no nos alimenta bien", lamentó Mena.

En este contexto, el ex ministro advirtió que "es necesario empezar a repensar: no dejar de comer toda la carne, pero no tenemos por qué comer carne todas las veces. Claramente nuestra salud ambiental, nuestra salud personal y el cambio climático, todo nos dice que tenemos que empezar a ser más eficientes con la forma en que comemos".

La contaminación como principal gatillante

Marcelo Mena, además, explicó como la contaminación ambiental opera a favor de la letalidad del virus.

"Un estudio de Harvard indica que las ciudades más contaminadas tienen un aumento de la letalidad del Covid-19. Entonces, en ciudades de Estados Unidos se vio que por cada microgramo de material particulado, aumenta en 15 por ciento la letalidad del Covid", advirtió.

"Si uno empieza a extrapolarlo a ciudades chilenas, en que las concentraciones son varias veces eso, estaríamos hablando en que en ciudades como Temuco, Osorno, Coyahique, Puerto Montt -que son niveles altos, más que Santiago- estaríamos encontrándonos con una predisposición negativa hacia la respuesta al Covid", aseveró.