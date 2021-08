Ex ministro Erazo: Reforzar con una vacuna distinta a la de las primeras dosis es más eficaz y eficiente

El ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, valoró en Cooperativa la decisión de usar vacunas combinadas para la tercera dosis o dosis de refuerzo, que se comenzará a inocular a partir de la próxima semana, según confirmó este jueves el Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el integrante del Comité Asesor indicó que "la discusión acá ha estado sustentada en los estudios, en la evidencia científica que hoy día existe y dentro de los aspectos que inicialmente eran dudosos, que aquellas vacunas heterólogas, es decir, que son distintas a la primera y segunda dosis, y en este caso tercera dosis, son mucho más eficaces y eficientes respecto al resultado que uno espera, que es básicamente la disminución de la agresividad del virus frente a una persona que requiere esta vacuna".

"La capacidad de respuesta de los indicadores que hoy día se tienen, que son los anticuerpos neutralizantes, es mucho más alta y va aumentando con las semanas, de vacunas heterólogas", sostuvo.

Erazo añadió que "desde la plataforma de vacunas, lo que están recomendando los organismos internacionales, es justamente usar vacunas combinadas, por así decirlo".

Vacunación a menores

Al ser consultado sobre la posibilidad de incluir a los menores de 12 años en el proceso de vacunación, Erazo respondió que "es una situación que debemos enfrentar en la salud pública chilena. Claramente toda la evidencia respecto a lo bueno que sería una vacunación de población de menor de 12 años, según algunos, en término de opinión experta, todavía no es suficiente".

"Nosotros como Consejo Técnico Asesor, revisando las publicaciones que existen, particularmente un estudio hecho en China, que ha sido presentado justamente a la OMS, demuestra que hay una capacidad de respuesta muy positiva de los niños cuando son inoculados con las dos dosis, que pudiera ser la opción de Sinovac", agregó.

Erazo añadió que "estamos en una disyuntiva, porque hay algunos expertos, que es super legítimo, que dicen que falta evidencia, entonces por ejemplo en mi caso, cuando me han preguntado, yo he dicho que no vamos a tener toda la evidencia y que si fuera por eso no habríamos partido nunca con la vacunación".

"Tenemos que aprovechar el impulso, si logramos buenos resultados tenemos que avanzar un poco más y en los niños, creo yo que tenemos que jugarnos por entero por iniciar esa vacunación, dado que Chile tiene el 80 por ciento con dos dosis completas", sentenció.