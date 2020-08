10:31 - | Doctor Ugarte: Cierta gente que era competencia mía llega a ocupar puestos importantes dentro de las autoridades del país y me llega una noche negra con problemas en todos lo terrenos. Mensaje me quedó claro, debía ausentarme del servicio público

10:24 - | [En vivo] Doctor Ugarte: No es seguro que tengamos una vacuna efectiva tan luego y el virus va a seguir conviviendo con nosotros varios años; hay que repensar la forma de vivir en sociedad #CooperativaEnCasa

10:23 - | [En vivo] Doctor Ugarte por plan de desconfinamiento: Estábamos equivocados y el desconfinar no produjo ningún impacto; ojalá por el bien de Chile que sea así, pero debemos esperar unos días aún #CooperativaEnCasa

10:19 - | [En vivo] Doctor Ugarte, ¿futuro constituyente?: "No estoy 100% claro, todavía queda pandemia para rato. Mi prioridad es ser médico; siempre he tenido un interés social, ojalá que todos los médicos tengamos una orientación social" #CooperativaEnCasa

EL Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aclara que el plan de subsidio al empleo "no hará distinciones" entre pequeñas y grandes empresas. "Es un proceso masivo de ayuda al trabajador", asegura.

08:45 - | A la Cámara de Comercio de Santiago no le gustó "el tono" con que el Servicio Nacional del Consumidor anunció, el martes, el inicio de procedimientos contra Falabella, Ripley y Paris por demoras e incumplimientos relacionados con las compras por internet durante la pandemia. Carlos Soublette, gerente general del gremio, dijo a Cooperativa que el retail ha debido enfrentar en pocos meses un aumento de 600 por ciento en el e-commerce, y sólo el 0,3 por ciento del total -unas 72 mil compras- han escalado hasta el Sernac con reclamos. Dijo que tal número es "ínfimo" y la labor del sector ha sido "notable".

07:55 - | [Radio en vivo] Cámara de Comercio: Es imposible que todas las empresas se salven, estamos en la peor crisis que conocemos. Al menos 500 mil trabajadores del sector no volverán #CooperativaEnCasa

07:52 - | [Radio en vivo] Cámara de Comercio: No nos gusta el tono en que salió la noticia del Sernac. El e-commerce aumentó 600% y las dotaciones de personal están reducidas

07:48 - | [Radio en vivo] Cámara de Comercio de Santiago: Con esta crisis quedarán en el camino no sólo pequeñas tiendas, sino también algunas cadenas #CooperativaEnCasa

07:43 - | [Radio en vivo] Cámara de Comercio de Santiago: Una de las indicaciones número 1 es no mover a trabajadores desde zonas cuarentenadas a no cuarentenadas #CooperativaEnCasa

00:13 - | Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales: "Nosotros no vamos a estar controlando carnet de identidad para ver el domicilio de la persona que ingresa. Aquí también hay un llamado al autocuidado y a la responsabilidad".

00:12 - | Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales: "Obviamente no se va a poder abrir todo el centro comercial, aunque quisiéramos, por la restricción de que el trabajador sea de las comunas que no están en cuarentena y, segundo, porque hay muchas actividades - como restaurantes, pubs y gimnasios - que no van a poder abrir sino hasta mucho más adelante".