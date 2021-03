Experta en Salud Pública: La idea de que todos pueden pedir por delivery es bien lejana a la realidad

Si bien Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, estuvo de acuerdo con el fondo de la suspensión de permisos de desplazamiento general en fines de semana y festivos, cuestionó que el Gobierno planteara el delivery como alternativa a las compras en ferias y supermercados.

"Es importante que cierren los supermercados, en ese sentido no tengo problema, pero el delivery es bastante complejo, porque hay personas que incluso tienen problemas para sacar el permiso de desplazamiento, y tienen que ir a la comisaría más cercana para sacarlos", expuso en Hablando De... en Cooperativa.

Para la doctora, "claramente esta idea de que para todos los ciudadanos existe la facilidad para pedir por delivery es bastante lejana a la realidad", y hablaría de una falta de "determinantes sociales de la salud" en comunicación de las decisiones desde el Minsal.

"Esto de decir 'pídanlo todo por delivery' no tiene relación con factores como donde viven y se mueven las personas, que deben influir en decisiones y conductas saludables (...) Una persona que no tiene acceso a internet, a pago digital, claramente no podrá acceder a PedidosYa, Uber Eats, o cualquier otra", insistió Retamal.

Por eso, la experta llamó a la autoridad sanitaria a que "hagan eco de que la desigualdad afecta el estado de salud de las personas, y eso lo vemos en las cifras de contagio, que son mucho más altas en comunas más populares".