Experta y eventual tercera dosis: No hay estudios que demuestren peligro en mezclar vacunas

La viróloga e integrantes del Comité de Vacunas del Ministerio de Ciencias, Lorena Tapia, analizó la aplicación de una tercera dosis de refuerzo contra el Covid-19.

El ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado sobre la posibilidad de inocular una dosis de refuerzo a quienes ya tengan su esquema completo, señalando: "Estamos bastante convencidos de que vamos a colocar una dosis de refuerzo".

En conversación con Cooperativa, la experta señaló que "hay algunos estudios y algunos datos que muestran que se pueden intercambiar ciertas vacunas y que se pudiera eventualmente poner otro tipo de vacunas (...) no hay datos formales, ni programación, ni nada".

Consultada sobre posible reacciones adversas, Tapia indicó que "no hay ningún estudio que diga 'no se recomienda' hasta el minuto. Existen algunos datos que cuando se mezclan algunas, pudieran haber una mayor molestia -en algunas combinaciones en particular- pero ninguno de los resultados ha mostrado algo peligroso".

"Si aparecen variantes que pudieran llegar a ser más resistentes a las vacunas, pudiera ser necesario ir vacunando con dosis más universales contra las nuevas variantes... Ha sido una vacunación de emergencia, que ha sido muy exitosa para disminuir el número de casos y muertos en la gran mayoría de los países que tienen buena cobertura", cerró la viróloga.