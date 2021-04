Expertas creen insuficiente que sólo los mayores de 80 puedan comprar sin permiso temporal en franja AM

Desde hoy viernes las personas mayores de 80 años pueden salir sin permiso temporal durante las mañanas, hasta las 10:30 horas, para hacer compras esenciales en comunas en fase 1 (cuarentena) y fase 2 (transición).

Esta medida anunciada por el Gobierno ha sido bien recibida por parte de los especialistas, sin embargo, advierten que el rango etario de las personas que tienen dificultades para acceder a sus permisos es más amplio.

Sara Caro, académica de Trabajo Social de la Universidad Católica e investigadora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE), afirmó que aquí también se "reconoce la diversidad en términos de nivel socioeconómico y del nivel educacional también (ya que) no todas las personas saben usar un smarthphone".

Como también "no todas las personas tienen acceso a internet, por lo tanto, para las personas que tienen más de 80 años esta es una muy buena medida", argumentó.

Sin embargo, cuestionó que "lamentablemente no es una medida para todas las personas mayores y acá tenemos que poner mucha atención, porque quiere decir que estamos pensando que solo los mayores de 80 tienen problemas de conectividad, o no tienen un smarthphone, o no pueden usarlo".

MAYOR TRANQUILIDAD PARA LOS MAYORES DE 80

Asimismo, la directora del programa de Adulto Mayor de la Universidad Católica, Macarena Rojas, profundizó en que esto permitirá dar mayor "tranquilidad" para quienes es una problemática obtener su permiso.

"Apunta directamente a quienes tienen dificultades con los permisos para sacarlos ellos mismos o no tienen a alguien que les pueda ayudar en esa tarea y creo que también apunta a que estén menos angustiados y menos preocupados y que puedan salir a buscar ciertos bienes esenciales con más tranquilidad", señaló.