Experto en datos: "Mientras más transparencia haya, más confianza tendrá la ciudadanía en el Gobierno"

Ricardo Baeza-Yates, investigador y director de Ciencia de Datos de la Northeastern University (Boston, Massachusetts), opinó en Cooperativa que si la ciudadanía tuviera acceso a una información más detallada sobre el avance de la pandemia de coronavirus se cuidaría más y no "relajaría" las medidas de precaución, como se ha advertido durante los últimos días.

En conversación con Una Nueva Mañana, Baeza-Yates se sumó a las críticas de representantes de las comunidades científicas al Gobierno por su manejo de los datos, e indicó que este elemento es una de las fuentes de los problemas que hoy día se enfrentan.

"Cuando no hay transparencia de datos, lo más normal es que la gente piense que algo se está ocultando, aunque puede ser que no se oculte nada, pero como no se saben los datos, no se puede verificar", comentó.

El académico afirmó que "mientras más sepa la ciudadanía -por ejemplo, qué pasa en su comuna o donde están los brotes en la ciudad- se cuida más, porque la gente mientras no sabe se relaja, y cuando sabe, (en cambio) hace las cosas bien".

Banderas rojas

"Es como las banderas en la playa", explicó: "Si yo voy a una playa y veo bandera roja, no me baño, (pero) si no veo bandera roja, supongo que es verde - aunque pueda ser roja- y me baño y me ahogo... Aquí es lo mismo: si yo sé que hay un lugar en que hay gran posibilidad de contagiarme, yo no voy o tomo más cuidado", argumentó.

De este modo, "mientras más transparencia hay, más confianza va a tener la ciudadanía en el Gobierno, y ésta es una posibilidad del Gobierno de recuperar la confianza que ha perdido en los últimos meses por el estallido social", planteó.

Baeza-Yates señaló que las opiniones de los científicos frente al manejo de la pandemia no tienen motivación política, sino que se basan en su expertise. El caso es distinto cuando los científicos "llegan a la política, (porque entonces) se convierten en políticos, es decir, el carácter de político se convierte en lo más importante", apuntó.