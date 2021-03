Experto en Salud Pública: "El sistema está tan desbordado que es insostenible pensar en una elección"

El doctor Juan Carlos Said, experto en Salud Pública, alertó este sábado en Cooperativa que el sistema de salud en el país está "sobrepasado" debido al incremento de contagios por Covid-19, por lo que -aseguró- es "insostenible" insistir en la realización de las elecciones del próximo 10 y 11 de abril.

"Creo que hoy, y lo digo como una persona que no era partidaria postergar las elecciones, creo que ya hemos llegado a la situación en que el sistema está tan desbordado que se hace simplemente insostenible pensar en hacer una elección", detalló el profesional de la salud en entrevista con El Diario de Cooperativa.

En la misma línea, el también médico internista Hospital Sótero del Río detalló que se llegó a un límite tan complicado que incluso el Consejo Asesor, en el que se juntan diversas miradas, de forma unánime "concuerdan en que el sistema está saturado y por eso mismo recomiendan postergar las elecciones".

"Es difícil plantear hacer elecciones cuando el sistema está con este nivel de colapso, con una situación donde efectivamente se está dificultando la atención de las personas y sin ninguna señal de que esto se desacelere", advirtió Said.

"El sistema está sobreocupado"

En tanto, el doctor recalcó que la situación en los centros de salud es "muy grave", por lo que "hay que dejar de hablar de estas cifras del 95 por ciento (de ocupación), que dan la idea de que efectivamente quedan camas desocupadas".

"La verdad es que el sistema está sobreocupado... El sistema inicial en Chile trabajaba con alrededor de 1.000 camas críticas, en el peak de la pandemia sumamos hasta 2.800 camas, hoy estamos trabajando con 3.200, o sea, el sistema está absolutamente sobrepasado", puntualizó el experto.

Además, alertó que "se estima que en las próxima semana se podrían requerir 300 camas adicionales".

Finalmente, Said señaló que los pacientes actualmente "están siendo hospitalizados donde se puede, no donde se debe", por lo que llamó a dejar de transmitir una sensación de "holgura" de camas al informar una disponibilidad del 5 por ciento, dado que "no nos queda nada, estamos sobregirados hace rato".