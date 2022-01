Experto insistió en el uso de la mascarilla: Caso de Marinovic lo tildó de "muy mal ejemplo"

El médico internista del Hospital Sótero del Río Juan Carlos Said expresó que le preocupa la situación de las autoridades que no usan mascarilla, haciendo referencia a la constituyente Teresa Marinovic (Partido Republicano), quien durante una votación en la Sala del ex Congreso de Santiago decidió circular sin este elemento de protección a pesar de estar en un lugar lleno de gente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también máster en Salud Pública de la Universidad de Chile señaló que "las cifras hablan por sí sola: han muerto 50 mil chilenos por Covid, fue la primera causa de mortalidad el año pasado, superó al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares, entonces esta pandemia está ahí, va a durar un tiempo más, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que la forma de superar esto es generar sucesivas capas de inmunidad con vacunación, manteniendo otras medidas de cuidado para que en el lapso de lo sucedido en meses esta pandemia vaya declinando".

En esta línea, el experto aseguró que "a mi me preocupa la situación de autoridades que, por ejemplo, no usan mascarilla, esa es una situación de riesgo. Cuando uno ve un espacio cerrado, poco ventilado, esa es una situación donde el uso de mascarilla es primordial" tras ser consultado por la situación de la convención Marinovic, quien incluso fue pifiada por el plenario durante la votación de presidente del órgano constituyente.

"Donde es elevado el riesgo de contagio es, por ejemplo, la Convención: un espacio cerrado, donde muchas personas comparten durante un tiempo muy prolongado. Entonces el mensaje que se transmite ahí cuando una persona no usa mascarilla ahí, del punto de vista de salud pública, es un mensaje muy malo, porque justamente en esa instancia en particular, queríamos reforzar la importancia del uso de la mascarilla. Entonces insistir en eso, insistir especialmente a las autoridades", subrayó.

[📻] Doctor Said por ómicron: Enfrentamos un virus menos riesgoso en términos de letalidad, pero más contagioso, y puede ser un problema porque si los contagios crecen, eso igual podría generar una complicación; el llamado es a vacunarse con el refuerzo #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) January 10, 2022

Además, recordó que "muchas veces me dice la gente se vacuna pero igual se enferma. Mira, una persona que tiene tres dosis tiene 40 menos riesgo de fallecer que una persona que tiene sólo una dosis, o sea las vacunas dan una protección que es sustantiva, especialmente para riesgo de fallecer y que aumenta con las sucesivas dosis, entonces no dejarse engañar, porque hay personas que dicen que conocen a una persona que se vacunó y se contagió: sí, las vacunas no están diseñadas específicamente para prevenir el contagio, sabemos que estos virus son virus que mutan mucho, que cambian y que es muy difícil generar una vacuna que sea 100 por ciento efectiva para prevenir el contagio".

Aun así, aseguró que "por suerte tenemos vacunas que son muy efectivas en prevenir sobretodo el riesgo de fallecer, y ese es el mensaje que hay que reforzar".