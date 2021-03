Un total de ocho extranjeros fueron descubiertos trabajando en un predio agrícola de Río Claro, de forma ilegal, sin contrato de trabajo y en precarias condiciones sanitarias para el desarrollo laboral.

La fiscalización fue encabezada por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, en la localidad de Maitenes, en conjunto con la Inspección del Trabajo y la Seremi de Salud, tras una denuncia anónima.

"Las ocho personas extranjeras ingresaron por pasos no habilitados de manera ilegal, se comprobó que no tenían contrato de trabajo legal y las condiciones sanitarias no eran las adecuadas para el trabajo agrícola. Se cursaron multas a la empresa y un sumario sanitario", dijo el comisario de la PDI, Sergio Valdés.

Los extranjeros, de diferentes nacionalidades, fueron denetenidos, y los antecedentes puestos a disposición de la Gobernación de Talca.