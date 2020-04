Eyzaguirre: El gobierno ha tenido una postura semejante a la de Trump en crisis por el Covid-19

El ex ministro de Hacienda de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, indicó que la postura que ha tomado el Gobierno respecto al virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19, ha sido más balanceada hacia la reapertura económica, semejante a lo determinado por el Presidente de EE.UU., Donald Trump.

"El mensaje es ambiguo porque lo que muchos escucharon es que estamos de nuevo normales. Hay un juego de palabras muy complicado y cuando eso lo juntas con que los funcionarios públicos vuelvan, las clases se reanuden, los malls se abran, lo que la gente entiende es lo que dice Trump: volvamos a reabrir la economía", argumentó el político y economista en una entrevista a La Tercera.

En contraparte, consultado por cómo hubiese abordado la ex Presidenta Michelle Bachellet, aseguró que "habría tenido una estrategia más cercana a Merkel", enfatizando con medidas más drásticas desde un principio en relación con las cuarentenas y una reapertura económica posterior.

Según manifestó, "Bachelet habría tenido una estrategia más cercana a Merkel y veo a Piñera más similar a Trump".

"En Alemania en este momento hay dos recuperados por cada infectado y en Estados Unidos hay uno por cada 10", indicó a modo de comparación.

Sin embargo, Eyzaguirre reconoció, y no puso en duda, que el actuar del Ejecutivo ha sido constantemente en dirección de contrarrestar la situación, pero desde una postura que él no comparte.

Esta es una situación "extremadamente difícil de manejar y, por tanto, hay que darles el beneficio de la duda. No hay duda que se han movilizado, están atendiendo los casos", señaló.

Por otra parte, aseguró que las discrepancias del Gobierno, específicamente entre sus ministros, da malas señales que se complementan con las diferencias que tienen con alcaldes cercanos al oficialismo.

"Siento que no tienen una lectura única, lo que quedó claro a través de, por ejemplo, la polémica entre Salud y Educación, respecto de terminar las clases. O sea, que un ministro descalifique lo que hace otro ¡francamente! Yo estuve diez años en el gobierno y no sé qué me habría pasado", expresó Eyzaguirre.