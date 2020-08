Eyzaguirre y ayudas durante la pandemia: El Gobierno se mueve a cuentagotas

Nicolás Eyzaguirre (PPD), ex ministro de Hacienda durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aseguró que las medidas del Gobierno han sido a "cuentagotas" para ayudar a las familias durante la pandemia, lo que debió tener un carácter más universal.

Eyzaguirre indicó que el retiro del 10 por ciento de los fondos de las pensiones "no era la mejor alternativa", pero -a su juicio- la actitud del Gobierno ha sido "lenta, a cuentagotas".

"Si lo justo era que frente a un fenómeno de pandemia, que los cotizantes no eligieron ni produjeron, terminaran financiando su confinamiento (...) con sus propios ahorros previsionales, no me parece correcto y lo correcto me parece que hubiese sido que el Estado, a través de distintos dispositivos, particularmente el IFE con un carácter más universal, hubiese financiado esta transición sanitaria", recalcó.

Y agregó que "si usted diseña a cuentagotas un conjunto de iniciativas, llena de letra de chica, llena de excepciones e inclusiones, la carga que hay sobre los órganos administrativos para por decir usted no, usted sí, es enorme".

Además, criticó que la entrega de las cajas de alimentos tuvo mucho "esfuerzo logístico", en vez de haber tenido un carácter más "universal". "El diseño mismo es inapropiado", dijo.

"La táctica del Gobierno es siempre la misma, se mueven a cuentagotas, entonces producto de la desesperación se plantean medidas como el 10% -que no es la mejor- o el impuesto al patrimonio, entonces se singulariza lo malo de las contrapropuestas, pero no se propone nada a cambio, entonces como el retiro del 10% era una mala alternativa, pero era la única que existía, entonces terminamos siempre -producto de la falta de diálogo y la falta de convocar a una mesa de trabajo- en soluciones que no son las mejores", sostuvo.

Finalmente, el ex titular de Hacienda instó a tener una "estrategia sanitaria sólida" para desconfinar y reactivar la economía "porque así se está seguro que los brotes podrán ser detectados a tiempo y aislar". "Quisiera que tengamos los pies sobre la tierra sobre cuánto realmente vamos a poder avanzar", señaló.