"Falta de liderazgo y manejo errático": Las duras críticas del Consejo Regional de Arica en contra del intendente

Ocho consejeros regionales de Arica y Parinacota firmaron una declaración pública en la que critican el accionar del gobierno regional durante la pandemia por Covid-19. En el comunicado, apuntan sus dardos contra el intendente Roberto Erpel, quien según los consejeros muestra "falta de liderazgo y manero errático".

La misiva está firmada por el presidente del Consejo Jorge Diaz; y los consejeros Sergio Lopez, Claudio Huerta, Zenón Alarcón, Claudio Acuña, José Lee, Alejandro Diaz y Gary Tapia.

Según argumentan en la carta, el Consejo Regional aprobó el 24 de marzo más de 2.500 millones de pesos para equipamiento e implementación para el Servicio de Salud de Arica. A estos dineros se suman 1.700 millones de pesos aprobados el 6 de abril, para paliar la crisis socioeconómica. Dichos montos no han sido utilizados a la fecha.

"Habiendo pasado más de un mes vemos poco avance en la adquisición de estas iniciativas. Esto reviste la mayor gravedad dado que en los tiempos críticos que vivimos las prioridades no pueden tener ambigüedades. Necesitamos una autoridad regional dedicada al 100% a sacar adelante esta tarea pues es ahí donde su accionar es urgente", expresaron las autoridades.

El Consejo agregó que existe preocupación por la "incapacidad de gestión política y operativa, incluso de coordinación entre servicios, lo que da como resultado confusión, falsas expectativas y desesperación entre la población, que sólo espera que cuando lo principal es cuidar la vida y la supervivencia, las autoridades cuyo rol es brindarles seguridad y tranquilidad tengan respuestas a la altura de lo que están enfrentando.

Finalmente, acusan que si bien el 24 de abril se le manifestaron estas falencias al intendente Erpel en comisión de Régimen Interno, "a dos semanas de aquello, solo ha respondido que las materias se están analizando con los seremis y directores de servicio pertinentes, mostrando la poca importancia que le da el intendente a las inquietudes del CORE".

Ante esto, el pleno exigió la inmediata respuesta a estos problemas y la concreción de las ayudas financiadas, además de la adopción de medidas pertinentes con los jefes de servicio que resulten responsables ante eventuales negligencias.

Respuesta de gobierno

El intendente Roberto Erpel respondió al grupo de consejeros durante el punto de prensa de hoy. La máxima autoridad regional señaló que "efectivamente ellos me hicieron llegar una cantidad de consultas y yo a esas consultas las tengo que responder con todos los argumentos que se tienen, para que después no me digan que no estoy respondiendo lo que quieren".

Erpel agregó que "yo con ustedes (consejo) no me puedo juntar todos los días, ni una vez a la semana. Para eso yo he encomendado y mandatado al administrador regional, para que trabaje permanentemente con ustedes vía remota, donde le entrega las consultas y se resuelven".

Respecto a la lentitud en los procesos de compra, el intendente recalcó que "tenemos procesos administrativos que respetar, esos procesos este intendente no se los va a saltar. Porque una de las características que he tenido toda mi vida como funcionario público es trabajar con la transparencia y con honestidad".