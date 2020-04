Familia de paciente con Covid-19 en Chile Chico denuncia poca preparación de equipos de salud

Difíciles han sido los días para la familia del único paciente positivo por Covid-19 en la comuna de Chile Chico, un trabajador contagiado en un brote originado en un centro de cultivo salmonero en el litoral aysenino que ha debido enfrentar agresiones verbales por redes sociales y recibir atención de un equipo de salud que a su juicio no estaba preparado.

"Como esta enfermedad es desconocida, tú no sabes cómo se va a comportar en tu organismo, entonces ante cualquier síntoma obviamente uno se preocupa y no sabes qué hacer", explicó Francis Cruces, esposa del paciente de 43 años. Y agregó que "nosotros nos sentíamos muy solos, muy abandonados, porque al no haber un equipo preparado para enfrentar esta situación, no hubo ni siquiera llamados".

La familia relata que solo al tercer día de enfermedad recibieron un mensaje de una doctora que consultó sobre el estado de salud, además de los llamados del personal de epidemiología.

"Ellos hacen seguimiento a los síntomas pero me han recalcado, como son los únicos que nos llaman, que no pueden hacer nada ante cualquier síntoma o cualquier cosa que Carlos sienta y quiera que lo monitoreen, ellos no pueden hacer nada, entonces uno se queda con incógnitas: ¿Dónde está el hospital? ¿Qué hacemos en caso de que le pase algo? Sabemos que si esperamos puede ser demasiado tarde", añadió la mujer del paciente.

Hace algunos días el trabajador sufrió una descompensación que puso a prueba al sistema de salud regional y al equipo del hospital comunitario Doctor Leopoldo Ortega de Chile Chico: "Tuvo una crisis. Como no había un monitoreo de parte de un médico es imposible que nosotros veamos cómo él presentó los síntomas".

"Llamamos a varios teléfonos, un celular y uno fijo que nos habían dado, pero no contestaron. Llamé a Coyhaique y me dijeron que iban a avisar, llamamos al 131 y me dijeron que llamara al doctor porque le iba a hacer unas preguntas y Carlos desesperado por cómo se demoraban".

Según el relato, cuando los funcionarios de la salud contestaron la llamada continuaron las preguntas sobre datos generales como el nombre y la fecha de contagio. "Se supone que él estaba en el sistema, se supone que eso lo sabían y seguíamos con este protocolo que no funciona", reclamó la esposa del paciente. "Pasaron unos veinte minutos y le dijeron que esperara porque la gente se estaba preparando para salir", añadió.

"Ese día nos sentimos súper descepcionados y nos dimos cuenta de que cuando realmente necesitabamos una atención, no estuvieron", planteó la mujer.

"Si fueramos varias familias, ¿como lo harían? En el caso de nosotros ellos no han existido, no estaban preparados para enfrentar esta pandemia, tienen miedo... Yo tengo que decir con todas sus letras que el sistema de salud y el hospital no funcionan, que sus protocolos no funcionan", dice Cruces.

La familia asegura que hoy Carlos se encuentran en mejor estado de salud, pero aseguran que esto no es gracias al trabajo desarrollado por los equipos regionales. Sí agradecen a sus vecinos que desde el primer día los han apoyado material y emocionalmente para superar la cuarentena y hacer frente al coronavirus en este apartado rincón de Chile.