La Seremi de Salud del Maule confirmó que un grupo familiar de 10 personas dio positivo para Covid-19 después de celebrar un cumpleaños en la ciudad de Talca.

La información fue entregada durante el punto de prensa diario de las autoridades, donde confirmaron además 19 nuevos casos positivos, de los cuales 13 pertenecen a la capital regional del Maule.

"De los 13 casos nuevos que tenemos en la comuna de Talca, 10 pertenecen a una familia que celebró un cumpleaños, donde asistió una persona que estaba positiva y se contagió todo el grupo familiar", dijo la seremi Marlenne Durán.

"Si bien nosotros indicamos que las reuniones sean máximo de 50 personas; por favor, hay que tratar de no reunirse si no es estrictamente necesario porque no sabemos si las personas con las que nos estamos reuniendo son positivas o no", agregó la autoridad sanitaria.

#Maule: Desde @SeremiSaludM informaron que se presentaron 19 nuevos casos #COVID19, 13 de ellos en #Talca de los cuales 10 pertenecen a un grupo familiar que se contagió con #COVID19 tras celebrar un cumpleaños familiar. A la fecha, son 485 los positivos en la región @Cooperativa pic.twitter.com/DL6IDTw2SF — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) May 13, 2020

La misma funcionaria pública informó que que con los 19 nuevos casos de Covid-19, son 485 los afectados con la pandemia en la región, en 27 de las 30 comunas que componen el territorio.