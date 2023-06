Fármaco antidiabético reduce riesgo de desarrollar Long Covid, según estudio

La administración de un fármaco antidiabético después de que el coronavirus SARS-CoV-2 sea detectado en una persona puede reducir en hasta un 40% el riesgo de desarrollar Covid-19 de larga duración o Long Covid, según reveló un estudio publicado este jueves en The Lancet.

La investigación, liderada por la Universidad de Minnesota (EE.UU.), analizó en 1.126 sujetos con sobrepeso u obesos el efecto de la metformina, un fármaco usado comúnmente para controlar los niveles de azúcar en personas con diabetes tipo 2.

Después de dos semanas de tratamiento, los autores detectaron que durante los siguientes 10 meses, el número de diagnósticos de Long Covid se redujo en un 40% respecto a aquellos que recibieron placebo.

En este sentido, sólo el 6,3% de los sujetos que comenzaron a tomar metformina en los tres primeros días tras dar positivo desarrollaron Long Covid durante el citado periodo, frente al 10,4% de la muestra de placebo.

Los investigadores precisan que este estudio no ha analizado los efectos de este fármaco en sujetos que ya han pasado el Long Covid, por lo que advierten de que no se pueden extraer conclusiones sobre su eficacia para tratar la enfermedad en esas condiciones.

