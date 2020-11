Fase 3: Destacan "buen comportamiento" de la gente en las playas de Valparaíso y Viña del Mar

Durante el primer fin de semana de desconfinamiento en Valparaíso y Viña del Mar la Armada indicó que hubo "un buen comportamiento" en las playas pese al aumento de personas en ellas, a consecuencia del avance a fase 3.

En capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Ricardo Alcaíno, sostuvo que "se notó un incremento, pero hasta el momento dentro de los roles que cumple la autoridad marítima no se han reportado problemas. También se ha mantenido la distancia y el uso de mascarillas".

Agregó que "la gente se ha portado bien, no se ha acercado en demasía al agua, lo que demuestra que están aplicando el autocuidado", dijo la autoridad naval, quien recordó que la temporada estival aún no se abre, por lo que las playas no cuentan con salvavidas.

"Las playas aún no se encuentran habilitadas. La temporada comienza el 15 de diciembre y ya se abrió el proceso de postulación para los salvalvidas, que este año tiene una condición particular, que sólo se van a efectuar las rehabilitaciones para los salvalvidas que hayan tenido la matrícula", informó Alcaíno.

Lo anterior "a objeto de manejar de menor manera el proceso de la examinación. Para eso tenemos los exámenes el 13 y el 29 de noviembre. Invitamos a quienes hayan sido salvavidas a postular para poder habilitar las playas correspondientes", cerró el oficial naval.