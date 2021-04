Fase dos: Gobierno defiende regreso a clases y docentes endurecen las críticas

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, defendió este martes la reapertura de los colegios en aquellas comunas que avanzan a fase 2 a partir de este jueves, mientras que el Colegio de Profesores llamó a suspender todas las clases presenciales.

En total, 16 municipios a lo largo del país avanzarán de fase 1 a 2 desde este jueves, 10 de ellos de la Región Metropolitana: Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa.

Esto, después de varios días con el número de contagios nuevos por debajo de 7.000 - llegando a 4.141 este martes-, pero mientras la red hospitalaria se mantiene al borde del colapso y la positividad a nivel nacional roza el 10 por ciento y en la Región Metropolitana alcanza el 11 por ciento.

"En aquellas comunas que avanzan a fase 2, los establecimientos educacionales podrán volver a abrir sus puertas", ratificó Figueroa.

"Esto es una muy buena noticia para los alumnos y para los apoderados que han pedido que con todas las medidas sanitarias los establecimientos vuelvan a estar abiertos para sus alumnos", agregó el secretario de Estado.

"NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD" DICE EL GREMIO DOCENTE

En voz de su presidente, Carlos Díaz, el gremio de docentes insistió en su petición al Gobierno para terminar con el plan de regreso a las aulas mientras las condiciones sanitarias no lo permita.

"En fase 2 y fase 3 no hay ninguna posibilidad de un retorno seguro y los padres y apoderados, al no enviar a los niños -recordemos que en marzo no fueron más del 5 por ciento de los estudiantes a la escuela-, están diciendo con mucha claridad que no creen en las palabras y en las promesas que hace el ministro de Educación", aseveró Díaz.

Más temprano, en entrevista con El Diario de Cooperativa, el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río y máster en Salud Pública de Imperial College Londres, tildó de "acelerada" la decisión de las autoridades sanitarias de levantar los confinamientos tras un mes de cuarentena total y sostuvo que "lo más prudente sería considerar un retorno en fase 3, en la línea de lo que ha sugerido el Consejo Asesor".