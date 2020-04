Fiesta de cumpleaños terminó con 14 contagiados y tres fallecidos por Covid-19 en Brasil

Una fiesta familiar terminó convirtiéndose en una tragedia a causa de la pandemia del coronavirus: Al menos 14 personas presentaron síntomas de Covid-19 y tres de ellos murieron, tras la celebración en São Paulo, Brasil.

El festejo fue el pasado 13 de marzo y Vera Lúcia Pereira, la cumpleañera de 59 años, reconoce que la familia dudó si juntarse, pero decidieron reunirse igual porque a esa altura no sabían el riesgo real de la crisis sanitaria mundial.

"No había tantos casos en el país", dijo a BBC Mundo Brasil.

La fiesta tuvo 28 invitados con los parientes de Vera y su esposo Paulo. Al menos la mitad de ellos tuvo tos, fiebre, dificultad para respirar y diarrea en los días siguientes.

De los casos que presentaron síntomas, Paulo y sus dos hermanos, todos mayores de 60 años, tuvieron graves complicaciones de salud y fallecieron la semana pasada.

Ahora, los asistentes al cumpleaños cumplen estrictas medidas de aislamiento y la mayoría se recuperó, pero hacen un llamado a que la gente no salga a la calle ni se reuna si no lo necesita. En ese sentido son críticos del manejo de la crisis del presidente brasileño, Jair Bolsonaro: "La gente no puede seguir lo que dice cuando compara el coronavirus con un resfriado. Los brasileños deben cuidarse a sí mismos".

Otra miembro de la familia, identificada como María, aseguró que en el momento de la fiesta nadie tenía síntomas y que, a esta altura, no les importa saber quién fue el primer infectado que llevó la enfermedad a casa de Vera: "Descubrir eso ahora no va a cambiar nada para nosotros".