Fiscalía de San Javier formalizará a "paciente cero" de variante Delta este jueves

Para las 09:00 horas de este jueves quedó programada la formalización de la paciente Delta de San Javier, junto a su hermana y cuñado, los que fueron sumariados por no cumplir la cuarentena.

La audiencia se apega a la infracción al Artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública.

"No dudamos un segundo en esto. Si una persona, que ingresa al país, no dice la verdad, no respeta los protocolos sanitarios y además expone su salud, la de su familia y la ciudadanía en general, debe ser sancionada", dijo a Cooperativa Regiones, el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán.

El vocero regional, agregó que "en lo que se refiere a la formalización, nadie está por sobre la Ley y deberá responder en conformidad a la normativa vigente".

La mujer de 43 años, llegó a Chile el 4 de junio y según la seremi de Salud del Maule, "faltó a la verdad" y asistió al funeral de su padre el 5 de junio, tras estar un día en un hotel de paso en Santiago, tal como lo dijo de un principio, el alcalde de San Javier.

Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, señalaron que se están realizando las coordinaciones para transmitir la formalización, a través del Poder Judicial.