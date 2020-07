Fiscalía investigará al secretario del Senado por presunto delito sanitario

La Fiscalía Metropolitana Sur informó que investigará un eventual delito contra la salud pública cometido por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán.

La repartición comunicó en sus redes sociales la apertura de una investigación "para indagar eventual delito sanitario contexto Covid ante publicaciones de prensa que sitúan al secretario del Senado junto a integrantes de la Fiscalía en restaurante en San Miguel".

En específico, este martes se difundió una imagen donde se ve a Guzmán, ex jefe de la Fiscalía Sur, comiendo en un restaurante de mariscos en esa comuna, acompañado de un asesor de la misma repartición, en circunstancias de que esos recintos no pueden funcionar de esa forma y de que rige cuarentena en esa comuna.

Por ello, el Ministerio Público también abrió un sumario administrativo.

La @fiscalia_RMSur derivará la investigación penal al Fiscal Nacional quien deberá designar a un Fiscal Regional de otra Fiscalía Regional para que asuma el caso ya que estaría involucrado un Fiscal Adjunto de nuestra zona y es lo que corresponde según la ley @FiscaliadeChile https://t.co/qtWYYLGLIV — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) July 7, 2020

En cuanto a la investigación penal, la Fiscalía Sur la derivará al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien deberá designar a un persecutor de otra repartición de la Región Metropolitana para llevarla a cabo.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró el llamado a cumplir las medidas sanitarias de las que "nadie está libre". "Más que recriminar a alguien y, eso me imagino que le corresponderá al Senado, quiero ser pro positivo en el sentido de que hay que felicitar a las personas que cumplen con las medidas sanitarias", dijo.

"No valen las excusas"

El jefe de comité de senadores de la UDI, Iván Moreira, indicó que "han habido críticas muy duras en contra del Presidente, de algún ministro, de todos los parlamentarios y con mayor razón el secretario del Senado, el ministro de fe tiene que dar el ejemplo".

"Aquí no valen las excusas o explicaciones y será la presidenta del Senado la que tendrá que determinar si corresponde o no alguna acción disciplinaria, de tal manera que a mí me parece que todos tenemos que ser cuidadosos", agregó.

Por el momento, la Mesa del Senado no se ha pronunciado al respecto.

No obstante, según el reglamento para el personal del Senado, se da cuenta que se tiene que observar una "vida social acorde con la dignidad de su cargo" en el Senado.