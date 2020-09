Fiscalía tras críticas de ex ministro Mañalich: No se ha filtrado información ni opinado

La Fiscalía aseguró este domingo que "no ha filtrado información ni opinado" en el caso de la investigación contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre su responsabilidad en las muertes por Covid-19 en el país.

"En la investigación penal sobre muertes en contexto de Covid-19, la Fiscalía de Chile no ha filtrado información ni opinado. La presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan", apuntó el organismo en su cuenta de Twitter.

Esta aclaración, llegó tras la entrevista realizada por el ex jefe del Minsal al diario El Mercurio, en la que criticó a la Fiscalía y aseguró que no ha sido citado y que lo lógico es que lo hicieran lo antes posible.

Entrega de correos

Con respecto a la entrega de sus correos, en caso de que la Corte Suprema lo solicite, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, comentó a Canal 13 que "no es que uno se niegue porque está ocultando algo: hay una ley detrás de eso que protege el derecho de los pacientes".

"Hay información delicada de pacientes y por lo tanto, si yo libero correos sin una instrucción clara, estoy pasando por encima la ley y es un motivo de acusación constitucional y un delito", puntualizó el secretario de Estado.

Reacciones a dichos de Mañalich

El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que valora la gestión de su antecesor y dijo que sólo puede hablar como autoridad sanitaria y que la interpretación que hace el ex ministro es política.

"Puedo hablar como autoridad sanitaria, creo que Mañalich lo hizo bien, pero la interpretación que hace el ex ministro Mañalich es política, nosotros estamos respondiendo aquí un punto de prensa que es sanitario", puntualizó el líder del Minsal.

Por su parte, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, indicó que "me impactó la entrevista al ex ministro Mañalich, porque si bien siempre sabíamos que una persona que no escucha, el grado de soberbia que hemos visto en esta entrevista sobrepasa todos los límites".

"A mí me ha quedado confirmado, con más fuerza que nunca, lo correcto de haber avanzado en la acusación constitucional, y lo correcto de las querellas que han puesto distintas autoridades como el alcalde Jadue", detalló el parlamentario.

Acusación constitucional contra el ex ministro

En tanto, el diputado del PPD Ricardo Celis, afirmó a Cooperativa que Mañalich "iba a tener la posibilidad, obviamente, en la tramitación de la acusación constitucional de dar su descargo".

"La historia va a golpear nuestra puerta, la de él, para preguntarle qué hizo como ejecutivo y las muestra que hicimos nosotros como fiscalizadores en materia de pandemia cuando tenemos más de 16 mil chilenos fallecidos", adelantó el diputado sobre el proceso constitucional que se realizará en contra del ex ministro.

Los parlamentarios acusadores comentaron además, que mañana se revisará la presentación de la bancada de la UDI, que asegura que la acusación fue presentada fuera de plazo y que podría declararse inadmisible.

Si eso no ocurre como esperan los firmantes, el siguiente paso será la conformación de la Comisión, que deberá analizar el contenido de la acusación.