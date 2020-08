Fiscalizadores del SII ven "imposible" comprobar si postulantes falsearon datos para lograr bono

Desde la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) advirtieron la imposibilidad de poder comprobar si los postulantes "falsearon" sus datos para acceder al Bono Clase Media, y que tampoco tienen las herramientas para obligarlos a devolver los hasta 500 mil pesos del beneficio.

El fin de semana, cuando debutó la plataforma del SII para el bono, muchas personas comentaron haber tenido problemas con el formulario ya que no se reflejaba la columna para indicar sus ingresos de julio, por lo que dejaron la cifra por defecto: 0$; y con ese monto muchos de ellos obtuvieron incluso el máximo del bono, es decir, 500 mil pesos.

Sin embargo, desde el Servicio afirmaron que se trató de un error y en el Gobierno adelantaron que el propio SII deberá contactar a las cerca de 200 mil personas que contestaron el formulario de esa manera para confirmar la veracidad de los datos; y en caso de ser falsos y no cumplir con los requisitos el beneficio tendrá que ser devuelto.

Sin embargo, Juan Apablaza, presidente de los Fiscalizadores, aseguró que "la tarea que se le dio al SII de comprobar si realmente lo que declararon las personas en julio es verdad o no, es imposible, porque no tenemos esa información y no la vamos a tener; no tiene ningún sentido pedirla".

"Si bien el SII tiene la información del 2019, del promedio de las rentas, lo que no tiene y no va a tener jamás es la información del mes de julio, con la que los propios ciudadanos postularon, porque esa información no está disponible en el SII. Lo que hacen las empresas para los trabajadores con contrato, es que declaran cuánto este ganó al año; por tanto, es imposible saberlo, salvo que se les pida a los empresarios que lo hagan", explicó en El Diario de Cooperativa.

Asimismo, sobre el proceso para la eventual devolución de los hasta 500 mil pesos, "se produce un tema logístico que es imposible para cualquier organismo público, aun si juntáramos a todo el Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería", afirmó también.

[En vivo📻] Jefe de Fiscalizadores del SII: No sacan nada con amenazar a la gente que puso "cero"; no se fue a la cárcel gente por platas políticas y se van a ir ellos por 500 mil pesos #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) August 5, 2020

"La gente de Hacienda se va a tener que poner muy creativa para ver cómo se resuelve este problema, porque desde nuestro punto de vista no sacan nada con amenazar a esas personas porque nadie se va a ir a la cárcel por tres años; no se fue a la cárcel gente por las platas políticas y se va a ir alguien por 500 mil pesos; tampoco habrá multas y reajustas porque no tenemos a quién", agregó.

El dirigente apuntó que "hubo un mal diseño de la estrategia y la presentación del proyecto", y comentó que "si se hubiera programado con antelación y se le hubiese dado más herramientas al SII u otro organismo que dependa de Hacienda, para poder llevar a cabo esta tarea en conjunto, quizás hubiéramos tenido menos problemas".

Cifró en casi 12 millones las visitas que ha registrado la plataforma del Servicio desde el sábado, casi el triple que en la Operación Renta en el período de un mes, proceso en el que el sitio también colapsa.