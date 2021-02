Tres Técnicos de Enfermería de Nivel Superior (TENS) y una enfermera fueron los primeros en ser citados por la PDI a declarar por el robo de vacunas desde el Cesfam Miguel Ángel Arenas de Curicó.

El hurto agravado fue descubierto el pasado 8 de febrero, y los funcionarios que prestaron testimonios son los trabajadores directos del vacunatorio desde donde desaparecieron las dosis Sinovac.

"Los primeros en declarar ante la PDI fueron tres TENS y una enfermera del vacunatorio que denunciaron a la PDI lo que ocurrió. Yo no he sido citado aún y no se nos han entregado mayores detalles de la investigación", dijo a Cooperativa Regiones el director del Cesfam, René Sáez.

Desde el establecimiento asistencial confirmaron además que no existió evidencia de violencia para ingresar a la zona donde se encontraban las 40 vacunas robadas.