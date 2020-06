Funcionarios del Hospital San José recibieron con protestas la visita del ministro Paris

Los funcionarios de la salud del Hospital San José, en la comuna de Independencia, recibieron entre protestas la visita de este martes del ministro de Salud, Enrique Paris, al centro asistencial.

La protestas se deben a la complicada condición que atraviesa el recinto debido al más de 90 por ciento de ocupación de camas UCI y a los problemas que ha presentado el hospital de campaña con las bajas temperaturas y lluvias.

El hecho más notorio ocurrió el pasado viernes cuando los pacientes internados en la carpa instalada en el Hospital San José fueron trasladados luego que ingresara agua desde las puertas de ingreso del recinto tras el sistema frontal que se registró en Santiago.

Esto generó que a la llegada del ministro Paris se registraran gritos, empujones y algunos forcejeos mientras se pedían soluciones al respecto.

En el punto de prensa entregado por el líder del Minsal, un enfermero del hospital tomó la palabra y criticó el uso de las carpas, ya que "en primera instancia fueron creadas para la atención ambulatoria, y en este momento lamentablemente están siendo utilizadas para pacientes ostomizados"

"Ayer tuvimos 14 pacientes en las carpas y tengo la sensación que las carpas lamentable no cumplen los objetivos, no son lugares que no dignifican tanto a los funcionarios como los pacientes que son atendidas", puntualizó el funcionario de la salud.

Mientras que otra enfermera se quejó de la situación vivida con las inundaciones en el recinto: "Tenemos carpas en las afueras de la entrada del servicio de urgencia con hospitalizados Covid, se maneja con más de 15 pacientes hospitalizados en esas carpas y el dia que llovio se inundaron por abajo".

Al escuchar estas molestias, Paris afirmó que realiza este tipo de visitas porque "quiero conocer en terreno lo que está pasando y buscar una solución en conjunto al resto de las autoridades de salud".

Además, prometió que "al llegar al Ministerio de Salud vamos a buscar una solución" a lo que sucede en el Hospital San José, aunque señaló que este tipo de manifestaciones no son el camino.