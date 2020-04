Funcionarios piden "intervención total y absoluta" de la cárcel de Puente Alto tras motín

El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, abogó en El Diario de Cooperativa por una "intervención total y absoluta" de la cárcel de Puente Alto, tras el violento intento de motín ocurrido este miércoles en el recinto.

González enfatizó que "no podemos ceder ni un espacio ni centímetro a la población penal", apuntando a que hay internos que se intentar "aprovechar" de la crisis sanitaria por el Covid-19.

"Si nosotros cedemos un centímetro del control de otros penales, van a ocurrir situaciones que hemos visto en cárceles de otros países y no queremos que eso ocurra", aseveró.

El dirigente dio cuenta que a nivel nacional hay 129 gendarmes con diagnóstico positivo de Covid-19, más otros en cuarentena, pese a lo cual sostuvo que hoy "tenemos el control de los penales, el personal en general está comprometido, el Covid-19 ha afectado con mayor gravedad a Puente Alto".

"Lo que sí vemos es que la autoridad no ha actuado de manera correcta cuando ha tenido que enfrentar situaciones de urgencia, como las que están ocurriendo en Puente Alto (...) hemos visto que la autoridad ha dado tumbos en algunas decisiones para enfrentar esta situación, hemos visto cierta debilidad, hemos visto que no se ha actuado con celeridad", señaló.

Sobre lo ocurrido en el recinto penitenciario, sostuvo que "este reclamo que ellos mantienen por el Covid-19 uno lo puede entender por la desinformación y por todos los mitos que ocurren alrededor de eso, pero eso no justifican los niveles de violencia y el querer aprovecharse de esta situación para dar a entender de que tienen que ser liberados masivamente, como creo que ellos pensaron en su minuto también con el anuncio que hizo el Gobierno con la ley de indulto conmutativo, que también generó ciertas expectativas que no fueron cumplidas".

"Hay una situación de aprovechamiento de un grupo de internos que quieren hacer colapsar esa unidad penal, con el único objeto de obtener beneficios particulares", manifestó.

Lea también: Gendarmes tomados como rehenes en la Cárcel de Puente Alto fueron desnudados

González recalcó que lo sucedido en la cárcel de Puente Alto "no es habitual, son situaciones límites en donde se busca una humillación al personal de servicio (que fue desnudado), disminuirlos en su condición humana".

Respecto a la solución para el penal, planteó que "hay que hacer una intervención completa (...) es ahí donde hoy la intervención no sólo institucional, sino que estatal, tiene que ser fuertísima. No podemos dudar en eso, la intervención tiene que ser total y absoluta para dar tranquilidad a los funcionarios, a la población penal".

"No sólo en materia de salubridad, reforzamiento, egreso de líderes negativos que están liderando estas revueltas que no llegan a ninguna parte, porque estas personas son internos que no tienen ningún miramiento, ningún respeto por la vida humana, ni la propia, ni de sus compañeros ni funcionarios; ellos están ahí por delitos violentos", sentenció.