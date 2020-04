Fundación Superación de la Pobreza: Esperamos que haya un giro hacia un modelo más justo

La directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, Catalina Littin, sostuvo en El Diario de Cooperativa que espera que tras la crisis económica originada por el Covid-19, el mundo dé un giro hacia un modelo económico "infinitamente más inclusivo y bastante más justo".

Littin abordó de esta manera los dichos del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien en la víspera -también en El Diario de Cooperativa- aseguró que lo tiene aterrorizado el fantasma de la pobreza.

Este miércoles, la directora de la Fundación apuntó que "creemos que la pobreza por ingresos, personas que no alcanzan un ingreso suficiente, va a subir inevitablemente por la pérdida de empleos. ¿A cuánto? Creo que no hay nadie hoy que se haya atrevido a dar una cifra".

Según el pronóstico de Littin, "uno podría aventurar que fácilmente podemos llegar a los dos dígitos, lo que ya sería un retroceso tremendo, porque la pobreza en Chile sólo ha bajado desde finales de los 80".

La profesional remarcó que "estamos enfrentados a algo que no sabemos en qué va a terminar, cuál va a ser la magnitud real que nos va a dejar esta pandemia. (Chile) es fortachón, pero es una fortaleza bien vulnerable al mismo tiempo. (...) De esto no vamos a salir si no actuamos de manera muy articulada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil".

Sobre los beneficios anunciados por el Gobierno, Littin comentó que "hay sectores que tienen salarios muy bajos producto de trabajos formales que quedan fuera de algunas ayudas. Estamos todavía por ver cómo se va a desarrollar la ayuda a los sectores informales, que sabemos que es grande, y personas que van cayendo en estos círculos de pobreza por la pérdida de fuentes laborales hoy en día y que no están en ningún registro".

Según su visión, "claramente los modelos económicos, no sólo de Chile, sino del mundo, han quedado bastante cortos frente a esta tremenda crisis que estamos viviendo. Es evidente que van a tener que dar, por lo menos así esperamos, un giro hacia un modelo que sea infinitamente más inclusivo y bastante más justo".

"Hoy vemos cómo esas desigualdades de las que siempre venimos hablando y están tan latentes y afectando la sobrevivencia humana de tal manera, que desde la Fundación no nos imaginamos que esto no nos permita avanzar hacia un modelo mucho más equilibrado, más justo y más colaborativo desde todo punto de vista", concluyó.

En Villa Los Jardines de Ñuñoa hay vecinos "que no tienen para parar la olla"

En este escenario, en Ñuñoa muchos se han acercado a pedir ayuda a la municipalidad, ya sea para solicitar subsidios o ayuda en alimentos.

La concejal Patricia Hidalgo (PPD) indicó que "están las personas que piden iniciativas gubernamentales, que a veces la gente se confunde que podrían ser iniciativas municipales, que es -por ejemplo- que ciertas deudas no se paguen; y está, por otro lado, la gente que pide asistencia derechamente, que es gente que pide cajas de mercadería, medicamentos, poder contar con alimentación".

A su vez, en la comuna ya hay sectores que se están organizando para ir en ayuda de otros.

El presidente de la Villa Los Jardines -donde han tenidos casos de Covid-19-, Rodrigo Maureira, señaló que "tenemos un problema con vecinos que ya nos están llamando para comentarnos que hay personas que están teniendo una situación económica precaria, que han perdido el trabajo, que no tienen para parar la olla".

"Y nosotros lo que hemos hecho a través de nuestras redes es pedir a nuestros vecinos que nos traigan comida no perecible y acá hemos estado acopiando cosas", agregó.

Previo a la crisis, Roberto Aguilera se dedicaba a los eventos y ventas de comida. Hoy trabaja vendiendo productos para desinfectar. Él pudo reinventarse, pero esta no es la misma realidad de su entorno. "Mi cuñado es garzón, maître, y desde que se decretó la cuarentena está parado. Mi otro cuñado también es garzón, también se reinventó y está copiando lo que nosotros estamos haciendo", relató el hombre, vía telefónica, a Cooperativa.

Intendencia Metropolitana insiste en que se impulsan los programas de ayuda

Desde el Gobierno se insiste en que están llevando adelante los programas de ayuda para las familias a fin de enfrentar los meses más complejos de esta pandemia.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, detalló que han estado "transfiriendo recursos, trabajando con los municipios, pero sobre todo a nivel central hemos impulsado el bono y también los planes de sustitución de remuneraciones para aquellas personas que se hayan quedado sin trabajo, lo mismo la suspensión de los trabajos".

"El Gobierno ha destinado una cantidad muy relevante de dinero para transferirle a las personas que lo están pasando mal", enfatizó.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpín, planteó que "la preocupación es que la gran mayoría estamos en una situación deficitaria, hemos tenido que destinar muchos recursos al área de la salud, con la compra de elementos de protección para el personal de la salud, sanitización de calles, de inmuebles, en compra de mercadería, los aportes sociales".

"Estamos muy apretados y hemos pedido al gobierno que inyecte recursos frescos", dijo.