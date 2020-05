Funeraria respondió a Hospital por error en entrega de cuerpo en Antofagasta

La funeraria San Juan Castillo de Antofagasta salió a desmarcarse de las declaraciones emitidas durante este jueves por el Hospital Regional de la ciudad, tras la equivocación en el retiro del cuerpo de una mujer fallecida por Covid-19 desde dependencias del recinto asistencial.

Lo anterior, debido a que -a través de un comunicado de prensa- el centro médico señaló que "por razones que escapan a nuestra comprensión, y que será parte de la investigación, el personal de la funeraria retiró los restos mortales equivocados", anunciado un sumario adminitrativo para establecer responsabilidades.

Sin embargo el encargado de la funeraria, Domingo Castillo, manifestó a Cooperativa Regiones, que las irregularidades se gestaron desde que se le solicitó llevar a cabo los servicios fúnebres de la señora Ernestina Toro de 86 años.

Iregularidades

Según Castillo, el certificado de defunción de la mujer nunca indicó que la causa de muerte había sido por Covid-19.

"(Luego de haber sido confirmada con la enfermedad) yo le solicité a don Pedro -el hijo de la mujer- que le cambiaran el certificado médico de defunción indicando que sí tenía Covid-19 porque lo tenían en un lugar donde no estaba resgistrado y no iba a aparecer el Covid-19 como la causa de muerte. Según el hijo, los funcionarios del Hospital Regional no le quisieron cambiar el documento y quedó con el inicial donde salía como sospecha por Covid", sostuvo.

Una vez que desde la seremi de Salud les indicaron que iban a corregir el certificado, dos personas de la funeraria llegaron hasta el recinto asistencial para retirar el cuerpo, lugar en donde no se encontrar con ningún funcionario a cargo.

"El personal de la funeraria, más el hijo de la señora tuvieron que subir a Urgencias a solicitar que algún funcionario entregara el cuerpo porque en ese momento en patología no había ningún funcionario. Mi personal tuvo que esperar, y una vez que el doctor -me parece que es el que autoriza la entrega- mandó a una auxiliar de Urgencias que entregara el cuerpo de la señora Ernestina", dijo el encargado.

Entrega errónea

Castillo indicó que, en todo momento, los funcionarios de la funeraria fueron guiados por dicha auxiliar, quien los condujo hasta el lugar donde yacía el cuerpo, incluso ella abrió las dependencias de patología e hizo ingresar al personal.

"En el lugar habían dos damas fallecidas con Covid-19, y ambos cuerpos estaban encapsulados en bolsas, no vimos a la personas. La señora encargada de la entrega nos indicó que la persona que retiramos nosotros era la señora Ernestina. La bolsa no tenía ninguna identificación, ni el rut de la persona", señaló.

El encargado de la funeraria fue enfático en manifestar que ellos se hicieron cargo del cuerpo luego que la mujer los autorizó, y que ejecutaron un procedimiento sin ayuda del personal adecuado.

"Nosotros procedimos a tomar la bolsa, que tampoco es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo, porque es del Hospital; tener el personal adecuado que entregue el cuerpo a la urna. Nosotros soldamos la urna con estaño, y salimos del Hospital al cementerio", indicó.

Cuerpo equivocado

Un llamado de la representante legal de la funeraria durante la tarde de este jueves, encendió las alarmas.

"Me llama mi hija y me dice que la funeraria que tenía a cargo de retirar a la señora María (la segunda fallecida por Covid-19 en el sector de patología) se encontró con que no estaba la señora María, si no que la señora Ernestina, porque ese cuerpo sí estaba identificado en la bolsa", puntualizó.

Luego de darse cuenta de la equivocación, funeraria San Juan Castillo tuvo que volver a realizar el procedimiento, pero ahora con la persona correcta, la cual fue entregada por la misma auxiliar que hizo entrega del cuerpo en forma errónea.

"La misma persona que nos entregó en la mañana el cuerpo, lo hizo en la tarde y sin ningún tipo de protección. Se notó que estaba complicada porque ya sabía que había un sumario interno", dijo Castillo.

Sobre el comunicado emitido por el recinto asistencial, puntualizó que "aquí se trata de esquivar la reponsabilidad que fue, netamente, 100 por ciento responsabilidad del hospital. El Hospital Regional en los casos Covid no ha sido responsable. Nosotros somos el último eslabón donde se termina el proceso de una persona enferma por Covid-19", finalizó.

Gobierno pidió disculpas

Al ser consultado sobre esta situación, el subsecetario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, planteó que "he solicitado información directamente al director del Hospital de Antofagasta, y he solicitado también que se inicie una auditoría para poder determinar las responsabilidades dentro, y también en relación a la funeraria que participó en esta situación".

"Nuestras mayores disculpas a la familia, son ellos obviamente los que sufrieron este lamentable error. Desde el Hospital de Antofagasta se va a realizar esta auditoría para entregar toda la información claramente a la familia como corresponde", recalcó.

"Fue un shock para toda la familia"

Yolanda Díaz, hija de Ernestina Toro, relató a Cooperativa Regiones que "llamaron a mi hermano para informarle, no lo hizo quien tenía que haberlo hecho, lo hizo el señor de la funeraria cuando tenía que haberlo hecho el seremi de Salud o el hospital mismo".

"Fue un shock para toda la familia, porque nosotros pensamos que habíamos terminado ahí en el minuto que la fuimos a dejar con todo eso. No nos imaginamos nunca que teníamos que pasar por toda esta situación, que tuvimos que ir a esperar a que llegara nuevamente", expresó.