Gerente de las AFP: Retiro de fondos es mala política porque los trabajadores pagan el costo de la pandemia

El gerente general de la Asociación Nacional de AFP, Fernando Larraín, se sumó al rechazo al proyecto que admitiría un retiro excepcional del 10 por ciento de los fondos de pensiones, que fue aprobado en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja en la última jornada.

El economista señaló en El Diario de Cooperativa que "cuando se escucha la discusión en el Congreso, lo que se está haciendo es, por un lado, pasarle una cuenta al Gobierno por un tema político, y por otro, hay muchos que tratan de infligir una grieta al sistema previsional, tratando de destruir a las administradoras de fondos de pensiones".

"La verdad es que, para hacer eso, están obligando a que los trabajadores paguen la cuenta, y creo que eso no es correcto, es una mala política. Le están pidiendo a los trabajadores que paguen los costos de la pandemia, y creo que eso no corresponde", remarcó.

Larraín enfatizó sus reparos al detalle del proyecto, ya que según su análisis, "permitirá que las personas que tienen más dinero, que son las que tienen más recursos, saquen mayor cantidad de plata de sus fondos de pensiones, y eso lo van a hacer libres de impuesto".

"Después va a haber un fondo colectivo, financiado con los impuestos de todos los chilenos, principalmente la clase media, que le va a devolver esa plata a los más ricos, entonces esta es una mala política pública por donde se le mire", insistió.

En ese sentido, aseguró que la preocupación de la asociación que encabeza no es por las pérdidas de las administradoras con el retiro, sino que por las pensiones de sus afiliados.

"Los accionistas pierden por el encaje, pero acá lo que importa es el fondo de los trabajadores. En esta discusión si ganan o pierden las AFP da lo mismo, lo que importa tiene que ver con las pensiones (...) (porque la recuperación) se construye sobre el capital y la rentabilidad, entonces toma tiempo", explicó.

En relación a las cartas enviadas por varias administradoras a sus afiliados, en que advertían de los efectos de esta política, Larraín planteó que "no me puedo manifestar de lo que haga una AFP en particular, porque aquí el mensaje tenía que ser directamente a que esto todavía no es ley, y por tanto, no se pueden entregar los fondos".

"Quien debe velar por estas comunicaciones es la Superintendencia de Pensiones. Ahora, hay palabras utlizadas en las cartas que yo personalmente no las habría utilizado", sostuvo, aludiendo a la misiva firmada por Hábitat.