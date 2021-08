Girardi denunció ante la PDI una "campaña de amenazas y amedrentamiento de fanáticos antivacunas"

El senador Guido Girardi denunció ante la PDI amenazas contra él y su familia efectuadas la noche del martes por "grupos antivacunas fanáticos", luego de que su teléfono personal fuera publicado en redes sociales.

"No me voy a dejar doblegar. Estos fanáticos -porque son fanáticos, ya no es un tema de derecho a la opinión- han orquestado una campaña de amenazas y amedrentamiento. Además me parece inaceptable que hayan tomado mi teléfono personal, que lo hayan subido a sus redes y anoche, toda la noche (recibí) llamadas, con descalificaciones y amenazas", aseguró el militante del PPD desde la Cámara Alta este miércoles, según La Tercera.

El parlamentario afirmó que también ha recibido amenazas mediante sus redes sociales por estar a favor de la inoculación masiva contra el Covid-19, e incluso mostró impresiones de algunos mensajes en el Congreso.

"Hice una denuncia esta jornada, porque me parece que se están extralimitando, que están imponiendo y cuestionan una política fundamental que salva vidas, que nos permitiría erradicar el virus", remarcó Girardi.

Aunque descartó solicitar resguardo policial, el senador sí se reunirá con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, e insistió que "vamos a hacer todas las acciones. No tienen derecho a tergiversar, a mentir, porque la vacuna puede salvar vidas".