Girardi propone que infractores sanitarios sean castigados con tareas de trazabilidad

El senador Guido Girardi (PPD) ingresará este martes un proyecto de ley que busca que infractores de delitos sanitarios sean sancionados con tareas de trazabilidad del Covid-19, en lugar de las millonarias multas que actualmente se les cobran.

Esto, pues los montos que una persona suele arriesgar, por ejemplo, al asistir a una fiesta clandestina, no parecen estar disuadiéndolas de participar en ellas incluso en el peor momento de la pandemia en Chile.

El integrante de la Comisión de Salud arguyó que, como "se requieren varios miles de personas para rastrear (contactos) que estén capacitados", su idea es que "a aquellas personas que infringen la ley, que tienen que pagar multa y se exponen a sanciones penales -no los que organizan, sino los que van a fiestas-, se les conmute la pena por trabajo comunitario, y ése sea colaborar en la trazabilidad".

"Identificar a los contactos estrechos, ir a buscarlos a sus casas para que se puedan cuarentenar, y colaborar así a cerrar la cadena de transmisión, que es la única manera", explicó Girardi, por lo que la trazabilidad que propone el texto se realizaría en terreno y no por teléfono, como se acostumbra a hacer.

MIL SUMARIOS POR FIESTAS CLANDESTINAS EN LA RM

La iniciativa justamente fue anunciada por el legislador en el día después de un domingo con varias denuncias de fiestas clandestinas en la Región Metropolitana, que suman a la fecha "mil sumarios, y todos terminan en sanciones monetarias", lamentó la seremi de Salud, Paula Labra.

"El Consejo de Defensa del Estado es quien se preocupa de hacer la cobranza a cada una de las personas que no han pagado la multa, pero el tema es más allá: no queremos tener que estar multando a toda la gente, no queremos estar cursando sumarios todos los días y noches", enfatizó.

En concreto, la autoridad sanitaria llamó a que "tomemos conciencia y dejemos de realizar estos actos irresponsables, que lo único que hacen es seguir colaborando a que tengamos más casos; Paremos la irresponsabilidad, y de esta manera podremos avanzar y salir de la cuarentena".

Hasta hoy, en la capital se han realizado 1.519.800 fiscalizaciones por diversos incumplimientos sanitarios, y más de dos tercios de ellas corresponden a la utilización de mascarilla, causal seguida de lejos por los controles en relación con la cuarentena y el funcionamiento del comercio.