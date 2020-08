Gobernador apuntó a vecinos de Iquique por dispares cifras de contagio

Tras 95 días de cuarentena, el gobernador provincial de Iquique, Álvaro Jofré, responsabilizó a los vecinos del porqué las cifras relacionadas a los contagios por Covid-19 sean tan zigzagueantes.

Jofré dijo que la prolongada cuarentena, con indicadores que suben y bajan, "ha sido y es una situación angustiante para los niños y para los adultos mayores".

"No se ha asumido el daño continuo que se hace al estar saliendo, sin precauciones, y de no hacer caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, como el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento físico", agregó el gobernador.

"Hemos sido súper desobedientes y no disciplinados para seguir los lineamientos de la autoridad sanitaria. No se ha tomado el resguardo y al final el resultado es lo que ocurre hoy: la prolongación de la cuarentena", dijo la autoridad.

Finalmente, Álvaro Jofré señaló que la gente no entiende el tema del autocuidado, y no sòlo por la cuarentena, "porque es cosa de ver hasta cómo sacan la basura los días que no debe hacerse, eso no es un tema de comunicación, es una costumbre de iquiqueños".