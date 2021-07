Gobierno: Ausencia de acompañantes de convencionales es por el aforo en pandemia

Máximo Pavez, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (SegPres), prometió que la histórica sesión de instalación de la Convención Constitucional este domingo, la que se realizará en los jardines del ex Congreso Nacional en Santiago, será un acto "minimalista, sobrio, republicano, puntual y sin autoridades, para respetar la autonomía de la convención y las normas sanitarias".

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la autoridad gubernamental destacó la importancia de las medidas sanitarias para la realización de esta cita debido a la emergencia del coronavirus, para lo cual el Ministerio de Salud emitirá hoy una resolución sanitaria que, en lo formal, va a permitir que los 155 convencionales puedan reunirse para la aceptación del cargo, pero no acompañantes como fue solicitado por algunos constituyentes.

Cabe recordar que la comuna de Santiago, como la mayor parte de la Región Metropolitana, se encuentra en fase dos del plan "Paso a Paso", por lo que sábados y domingos está en cuarentena.

"Nosotros habíamos tenido muchos requerimientos de personas que querían venir con sus familiares o con asesores y a todos les hemos dicho que pueden venir, pero en la ceremonia al interior del Congreso tenemos que respetar las normas de aforo por la pandemia", afirmó Pavez.

Además de los 155 convencionales, "contaremos la participación de la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, asistida por un funcionario de la Cámara de Diputados de mucha experiencia, el oficial mayor John Smok, y Mireya Canavati, oficial de sala del Senado, para, con su 'expertiz', poder asistir la votación" en la cual los miembros elegirán al presidente y vicepresidente del órgano ciudadano, que dará cierre a la primera sesión, comentó el subsecretario.

"Obviamente va a haber personal de seguridad y seguramente va a haber otras personas que van a estar ayudando en temas administrativos. Va a estar la prensa en la zona mixta que dispusimos al interior del ex Congreso, por supuesto, pero no hay más autoridades", aseguró.

Más temprano, el ministro de la SegPres, Juan José Ossa, puntualizó que a los convencionales "se les pedirá distanciamiento social, se le entregarán kits sanitarios, se tomará la temperatura al ingresar, todas las medidas que todos los chilenos y chilenas debemos acatar".

Además, se implementaron las condiciones para realizar exámenes de antígenos (con resultados en 40 minutos) a los asistentes, tanto en la región de procedencia, como Santiago o cuando lleguen a la capital.

RECLAMOS DE CONVENCIONALES

El Gobierno no autorizó, por lo menos hasta este jueves, que la machi Francisca Linconao pueda asistir este domingo a la ceremonia inaugural con su Zugu Machife y por su Yancan debido a su rol de autoridad ancestral, algo que ha generado molestia en varios convencionales.

"Quiero desdramatizar cualquier interpretación al respecto", declaró Pavez, remarcando que "el Gobierno valora, aprecia y desde luego fomenta toda la cosmovisión cultural de todos los sectores que constituyen nuestra identidad nacional", pero "al interior del Congreso Nacional, producto de la pandemia, nosotros queremos que se circunscriba el acto que está llamado".

"Si algún pueblo originario quiere hacer un acto, no hay ningún problema, se le dispone toda la ciudad para aquello en la medida de que se cumplan la normativa y el aforo sanitario, lo mismo aquellos convencionales que quieran realizar una misa o una oración, pero en las dependencias del ex Congreso no podemos autorizar a saltarse las normas del aforo, para seguridad de los convencionales", especificó.