Gobierno chileno pide a Bolivia acciones "humanitarias" para repatriar a varados en Huara

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, exhortó a las autoridades bolivianas a actuar con una perspectiva "humanitaria" ante la situación que afrontan alrededor de 300 ciudadanos que permanecen varados en la comuna chilena de Huara a la espera de poder cruzar la frontera, que el país altiplánico mantiene cerrada debido a la pandemia del Covid-19.

El jefe de gabinete del Ejecutivo chileno matizó este martes el duro emplazamiento formulado ayer por el jefe de la defensa nacional en Tarapacá, general del Ejército Guillermo Paiva, quien criticó la "indolencia" de la presidenta boliviana Jeanine Áñez y acusó a ese gobierno de "jugar con la esperanza" de sus compatriotas.

"Respecto a esas declaraciones quiero decir que todos los países tienen que tomar las mayores acciones y consideraciones para enfrentar esto desde una perspectiva humanitaria, tal como lo está haciendo el Gobierno de Chile", sostuvo Blumel.

En ese sentido, "esperamos que eventualmente, y esto es un tema de la Cancillería, todos los países puedan tener la misma actitud, tomas las acciones necesarias por consideraciones humanitarias, especialmente en lo que significa el retorno de personas que están en condiciones de retornar, pero que no se les dan las facilidades para ello", instó también.

Desde la Cancillería chilena dicen mantener una comunicación permanente con su par boliviana.

La falta de confirmación "oficial" sobre la repatriación

No obstante, el general Paiva apuntó que "la confirmación oficial (del retorno) no la tenemos a la fecha, solo tenemos algunos comunicados de prensa y comunicados que han llegado a través de redes oficiales, no han sido al nivel de los canales normales que corresponde que se haga, como es a través de Cancillería".

De hecho, en medios bolivianos se difundió que el Ministerio de Defensa local confirmó que los ciudadanos bolivianos serán repatriados en aproximadamente seis días, en tanto que en la localidad de Pisiga se instala un campamento para ingresen a cuarentena. Pero no ha sido informado por vías diplomáticas.

"Sólo hemos tenido a WhatsApp, mensajes y comunicados que parecieran ser oficiales, y a declaraciones de autoridad del gobierno de Bolivia, en las cuales se menciona que de aquí a seis días Bolivia estaría en condiciones de recibirlos, que es el tiempo que está mediando para que tengan, en la localidad de Pisiga, los contenedores y habitaciones correspondiente, para que una vez que esta gente cruce la frontera sean sometidos a una cuarentena de entre 12 y 14 días", precisó el jefe militar chileno.

En materia sanitaria, la Seremi de Salud de Tarapacá aseguró que los centenares de bolivianos, entre los que se cuentan niños y mujeres embarazadas, están bajo observación. Además, se evalúa además instalar un albergue transitorio por si repatriación no se concreta en el corto plazo.