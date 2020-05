Gobierno comprometió tres nuevos laboratorios para detectar el Covid-19 en Santiago

Luego de que un grupo de alcaldes del sector sur de Santiago manifestara públicamente su preocupación por una instrucción del Servicio de Salud Metropolitano Sur de disminuir las pruebas PCR de coronavirus, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se comprometió con ellos a sumar tres laboratorios para tomar exámenes en la zona.

Ayer lunes los jefes comunales de El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, Cerrillos, La Pintana, La Granja, San Miguel y San Bernardo entregaron una carta al Ministerio de Salud que denunciaba que persistía la reducción de toma de exámenes PCR, pese a que el Gobierno aseguró "que estaba solucionado".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró que si bien hubo un tope de envíos de tests a ciertas corporaciones municipales, ya no corre y el Instituto de Salud Pública "recibe muestras de forma normal".

Más tarde, la autoridad detalló que la restricción tuvo que ver con muestras que no contaban con la información que debe ser ingresada al sistema Epivigila.

Finalmente, el subsecretario Zúñiga se reunió en el Minsal con los alcaldes de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas y, de La Cisterna, Santiago Rebolledo, quienes aseguraron que la autoridad sanitaria se comprometió a resolver en el breve plazo esta problemática.

"Hoy día se ha comprometido el subsecretario a que esto estaría subsanado con tres laboratorios nuevos que tendrían los reactivos para que nuestros vecinos no queden sin los test de los PCR. Eso es lo más relevante y esperamos que se cumpla a partir de mañana", comentó Rebolledo a la salida de la cita.

"Es bueno el diálogo y me alegro que esta movilización de los alcaldes de la zona sur no se vuelva a repetir (...) No es posible que vengamos a reclamar para que nos reciban, debería haber una instancia permanente para recibir a los alcaldes", agregó el jefe comunal.