Gobierno dispondrá de "hoteles sanitarios" para aislar a pacientes con síntomas leves de coronavirus

El Gobierno habilitará recintos especiales para aislar a personas que presenten síntomas leves por el coronavirus, dada la rápida expansión de la enfermedad que casi quintuplicó sus casos en el país entre el viernes y este martes.

Según explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la medida está orientada a personas que tengan dificultades para cumplir con la cuarentena en sus hogares.

"Hay personas que no pueden cumplir el aislamiento en sus casas, porque no tienen capacidad de cocinar, tienen discapacidad, son muy dependientes de terceros, que no van a llegar a sus casas a atenderlos o, incluso, las atenciones del hogar no proporcionan seguridad de un aislamiento conveniente", dijo el titular del Minsal, según consignó El Mercurio.

"Para esas personas, que están positivas, pero que en la práctica casi no están enfermas, o los síntomas son muy leves, necesitamos un aislamiento, como recintos parecidos a hoteles, guarderías", agregó el secretario de Estado sobre estos lugares que en otros países se han denominado como "hoteles sanitarios" u "hoteles medicalizados".

La medida se suma al arriendo del Espacio Riesco para implementar camas críticas y a la habilitación de un hospital de campaña en el Parque Bicentenario de Cerrillos, que juntos sumarían unas 4.000 camas.

Asimismo, otras cuatro mil camas básicas, más 900 para pacientes críticos, se habilitarán prontamente a través de la oferta disponible tanto en la red pública, de las Fuerzas Armadas y privados, según detalló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Hoteleros ofrecen instalaciones

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de Chile, Alejandro Hughes, aseguró que el gremio puede atender la demanda de pacientes, aunque aclaró que difícilmente alguno de sus 400 asociados pueda ceder sus instalaciones de forma gratuita por los costos fijos de administración.

"Nuestras instalaciones tienen baños privados y son de primer nivel. Lo que sí queremos hacer presente es que no tenemos personal capacitado y especializado para que pueda atender o manipular algún elemento que tenga relación con la atención de los enfermos", afirmó.