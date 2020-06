Gobierno entregará datos de decesos para que determinen si hay exceso de muertes por la pandemia

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que hará llegar a la comunidad científica los datos de las muertes diarias de los últimos cinco años para que sean analizados y así poder establecer las causas del eventual exceso de mortalidad que se ha registrado en el país por la pandemia de Covid-19, según postuló un estudio de Espacio Público.

De acuerdo al análisis de esta entidad entre el 2 de abril y el 27 de mayo se registraron 712 muertes más que podrían atribuirse al virus.

Luego de conocerse este estudio, el ministro Mañalich se comunicó con el director de Espacio Público, Eduardo Engel, para tratar el tema, tras lo cual acordaron esta entrega de datos.

"En ese sentido tomamos la decisión (...) de entregar todas las bases de datos a la comunidad científica respecto a los fallecidos día por día, durante los últimos cinco años, agrupados por grandes clasificaciones CIE10 -la clasificación internacional de enfermedades- para que cualquier investigador pueda aclarar si existe realmente este exceso de fallecidos y cual es la causa o a qué se puede atribuir", dijo Mañalich.

El secretario de Estado añadió que se trabajará junto al Registro Civil para obtener esta información, que no será de un día para otro, ya que se requiere un "esfuerzo tremendo".

Sobre el eventual exceso de fallecidos, el ministro dijo que en la conversación que sostuvo con Engel éste le planteó que pueden haber dos posibilidades.

"Él (Engel) señala que puede deberse a dos situaciones. Que efectivamente haya un subreporte de fallecidos atribuidos a Covid y lo segundo que señala, que me produjo una preocupación intensísima, porque está reportado en otro países del mundo, es que haya personas que él denomina indirectamente atribuibles a Covid", expresó.

Estos decesos indirectos por Covid-19 "son personas que han fallecido por una enfermedad crónica, aguda, no vinculada a Covid, que no habrían recibido atención adecuada o tardíamente, producto de que no pudieron o quisieron llegar a un centro de salud", manifestó Mañalich.