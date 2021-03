Gobierno envió oficio a Cámara Baja pidiendo extender estado de catástrofe

El Gobierno envió durante este viernes el oficio a la Cámara de Diputados mediante el cual solicita acordar la extensión del estado de catástrofe por la pandemia hasta el 30 de junio del 2021.

"Si no tuviésemos este estado de catástrofe no podría haber cuarentenas. Hay algunos que tratan de confundir esto y dicen que una alerta sanitaria podría servir, y no podría tampoco sostenerse el pilar del Plan Paso a Paso. Parece paradójico que los mismos que nos reclamaban al inicio de la pandemia porque Chile tenía que irse a una hibernación, por que Chile tenía que irse a una cuarentena total, que sólo teníamos que hacer lo que hacía Argentina, hoy día sean los que nos dicen que no hay que hacer nada, es paradójico", expuso el ministro vocero Jaime Bellolio.

Debido al avance de la pandemia, el 18 de marzo del 2020 se decretó estado de excepción de catástrofe, medida que ha tenido diversas prórrogas, pero para seguir con su extensión por más de un año se necesita apoyo del Congreso desde el 13 de marzo de este año, cuando vence el actual decreto. Los diputados analizará el oficio el próximo martes.