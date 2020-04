Gobierno estima que recuperación económica de EEUU tomará meses, no años

La recuperación económica de EEUU al término de la pandemia del coronavirus será cuestión de meses y no de años, según estimó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

"Creo que serán meses, definitivamente no creo que sean años", declaró en entrevista con el programa "State of the Union" de CNN, después de que el Estado registrara 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo hasta ahora por la crisis.

Mnuchin se mostró seguro de que Estados Unidos superará el virus, que en el país ha causado más de 700 mil contagios y al menos 39 mil muertes, lo que lo sitúa actualmente como el más golpeado en el mundo por la enfermedad.

"Vamos a tener grandes avances, sé que no solo en las pruebas sino en el frente médico", aseguró.

