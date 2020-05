10:26 - | "El ministro de Hacienda estudió Economía, que me explique ¿por qué el 82 nos endeudamos para salvar a la banca y hoy no nos endeudamos para salvar a las personas?", sostuvo Baranda.

10:24 - | Baranda critica que el ingreso familiar de emergencia sea decreciente con el paso de los meses: "Que alguien me explique cual es la razón"

10:22 - | "En la crisis del 82 el gasto no fue limitado, éramos muy pobres, y nos endeudamos fuertemente. Chile involucró el 35% del PIB para salvar la banca, el sistema financiero, Que no digan los economistas que no nos podemos endeudar", dice Baranda.