Gobierno inyectará 15 millones de dólares a Corfo para ayudar a las Pymes

El Gobierno inyectará 15 millones de dólares Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para beneficiar a cerca de 180 mil Pequeñas y medianas empresas que se han visto afectados por la crisis sanitaria por coronavirus.

El vicepresidente de la Corfo, Pablo Terrazas, explicó en Cooperativa que este beneficio busca financiar a las Pymes a través de instituciones no bancarias, como cajas de compensación y cooperativas, que actualmente trabajan con las empresas.

"Nos hemos dado cuenta que ese nicho, las instituciones financieras no bancarias que tienen una capilaridad bastante grande, atiende a muchas pymes, mueve aproximadamente 16 mil millones de dólares en facturas, créditos, etc, ellos están con poca caja patestral, se les ha reducido", señaló.

Terrazas detalló que a estas instituciones han perdido liquidez debido a que ellos mismos se están quedando sin líneas de crédito que llevan a prestar ayuda a las Pymes, por esto es que se creó un mecanismo para que "puedan seguir prestando recursos".

"Como Corfo vamos a garantizar esa operación, es decir, si por ABC motivo esa institución financiera no puede cumplir entonces le decimos a esa institución después no le puede pagar la Corfo responde con una garantía y le paga, entonces así estamos levantando recursos privados para que vayan a estas instituciones financieras no bancarias que, a su vez, le entregan créditos a las Pymes", indicó.

La idea, según Terrazas, es que las empresas no se cambien de institución, sino que se mantengan donde cuenten con créditos para evitar las evaluaciones y papeleo para no entorpecer el proceso de ayuda.