12:50 - | Ministro de Agricultura, Antonio Walker: Hemos inyectado liquidez a la agricultura familiar campesina, primer eslabón de la cadena de alimentos, para que no haya escasez ni distorsiones de precios #CooperativaEnCasa

12:13 - | Investigador de la U. Northeastern: Si la ciudadanía sabe donde están los brotes se cuida más y no se despreocupa #CooperativaEnCasa

11:05 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó a no sacar oportunismo de la situación sanitaria que vive el país, "la historia juzgará" #CooperativaEnCasa

11:01 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: No tenemos la cifra exacta de adultos mayores fallecidos por Covid-19 en hogares de larga estadía, para mañana me comprometo a entregarla #CooperativaEnCasa

10:58 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: La Vega Central, en Recoleta, no va a cerrar. Además nadie se va a quedar sin pan, sin medicamentos o sin alimentos #CooperativaEnCasa

Martes%uD83D%uDD35 Quilicura. Desde las 22 horas la comuna entra en cuarentena parcial. Panorama a las 9:20 a.m. en el exterior de supermercado Líder de Av. Bernardo O'Higgins con Av. Las Torres // @Cooperativa pic.twitter.com/W4ohrZo2Ui

En la última jornada hubo 31 detenidos informados a la Fiscalía que no respetaron el toque de queda en la región. Se exponen a penas de entre 61 a 540 días o multa que puede llegar hasta poco más de 1 millón de pesos. pic.twitter.com/FxNmAlwAIZ

Martes%uD83D%uDD35 Recoleta. 7:19 a.m. Panorama en la Vega Central. A las 22 horas la comuna entra en cuarentena. El recinto seguirá funcionando. Hasta las 10 a.m. para el comercio mayorista, luego el resto. Prioridad tercera edad. Obligación uso guantes y mascarillas // @Cooperativa pic.twitter.com/KyYmyjcXMf

07:49 - | Alcaldesa de Antofagasta: Todas las decisiones para el control de la pandemia dependen del Gobierno central, eso denigra, da mucha rabia; no nos consideran para decisiones tan relevantes #CooperativaEnCasa

07:46 - | Alcaldesa de Antofagasta: Hay un error compartido entre el Gobierno, que no ha sido consecuente en su discurso, con los vecinos de la región, porque no hemos encontrado en ellos la cultura de cooperación sanitaria #CooperativaEnCasa

12:52 - | El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre: Habría tomado la medida de cuarentena mucho antes. No hay que esperar que se disparen las cifras de esta manera, porque se vuelve algo incontrolable #CooperativaEnCasa

12:48 - | El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre: Hemos vaciado el presupuesto municipal para destinarlo a la campaña en terreno. Los recursos estatales aún no han llegado #CooperativaEnCasa

12:46 - | El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre: Como municipio no tenemos muchas herramientas propias. Es el Estado central el que debe garantizar la fiscalización en las ferias y en el toque de queda #CooperativaEnCasa

"Yo creo que no debieran abrirse los cementerios" Luis Yévenes, secretario del sindicato del Cementerio General en @Cooperativa tras el anuncio de la autoridad de que se exceptuará la cuarentena en los cementerios para el día de la madre #CooperativaEnCasa

10:24 - | Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central, por cuarentena en Recoleta: No puedo a dar a conocer las medidas, porque aún las estamos conversando en una mesa de trabajo y después me van a acusar de no cumplir #CooperativaEnCasa