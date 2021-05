Gobierno: Pase de movilidad operará desde este miércoles, pero "no es chipe libre"

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, detalló este lunes cómo funcionará el "pase de movilidad" para las personas que tienen completo su esquema de vacunación anti-Covid, aunque aseguró que "no es chipe libre".

Esta medida permitirá una mayor movilidad entre comunas que estén en las fases de Cuarentena y/o Transición del plan "Paso a paso" del Ministerio de Salud, y viajes interregionales entre comunas al menos en etapa 2.

"No es momento de ser exitistas ni de bajar la guardia frente al Covid, ya que este sigue presente y está afectando más a personas más jóvenes y a quienes no se han vacunado de la población objetivo. Se han vacunado más de 7,5 millones de personas con sus dos dosis y este permiso se hace pensando precisamente en ellos, en nuestros adultos mayores, en todos quienes han contribuido activamente a que avancemos en superar esta crisis", puntualizó el secretario de Estado.

En la misma línea, afirmó que este pase "no es un chipe libre, de hecho, no se puede comparar tampoco por un 'carnet verde', no es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados, y pedimos humildemente a quienes son consultados sobre estas materia, que no den pie a que se malentienda el objetivo de la medida".

"Este pase no va a beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya han completado su vacunación y que, por tanto, representan un menor riesgo para otros y para ellos mismos. El pase de movilidad es un certificado dinámico, es decir que si cambia la situación de la persona, por ser contacto estrecho o es un caso Covid positivo, el pase también se modifica", informó el vocero de Gobierno.

Bellolio detalló que "este pase lo que hace es acreditar que una persona ha completado su proceso de vacunación contra el coronavirus y le va a permitir desplazarse en una comuna en cuarentena o transición y por tanto también los fines de semana y festivos, así como realizar viajes interregionales entre comunas que estén en paso dos o superior".

"Queremos ser muy claros, este pase de movilidad debe usarse primero que todo con responsabilidad, tal como ya lo han mostrado los adultos mayores y la inmensa mayor parte del país. En segundo lugar, este pase se usa respetando las restricciones que están hoy en el Paso a Paso, es decir, no por tener un pase de movilidad hay mayor aforo en cuarentena o transición, no habilita para saltarse el toque de queda o la prohibición de trabajo presencial para quienes no tengan el permiso de trabajo presenciales", puntualizó sobre esta media.

Detalles del pase

El Ministerio de Salud informó que este documento será para las personas que completaron su proceso de vacunación contra el Covid-19 y hayan cumplido 14 días luego de la segunda dosis.

Además, en caso de los menores de edad, podrán acceder al levantamiento personal de las restricción de movilidad, siempre que estén acompañados de su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado.

El pase -que es único- se podrá obtener en la página mevacuno.gob.cl y tendrá un código QR que al ser escaneado informará si la persona está o no habilitado. La medida entra en vigor el próximo miércoles 26 de mayo.

Los viajes internacionales no están permitidos con este pase de movilidad, ya que su funcionamiento solo es a nivel país.

Senadora Provoste criticó la medida

En tanto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), criticó la confirmación de este pase de movilidad y aseguró que "el país ya no quiere más que este desgobierno, de una administración paralizada, siga postergando las oportunidades de apoyo".

"Ahora se inventa una nueva normalidad 2.0, la idea de poder implementar una nueva política como es el 'carnet verde'. Ya no hay espacio para más declaraciones, no son capaces de captar la profundidad de la crisis social, económica y además la paz social en la que nos están arrastrando todos", puntualizó la parlamentaria.

Además, advirtió que "si esta semana no tenemos los proyectos de ley serios para poder apoyar a la familia, el Gobierno tendrá que ver cómo sigue haciendo frente a esta crisis, cómo termina su período".