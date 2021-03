Gobierno propuso aumentar cobertura del IFE, pero manteniendo las condiciones

El Gobierno expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado para responder a las peticiones que han formulado, transversalmente, los parlamentarios para mejorar los instrumentos de apoyo económico en el contexto de pandemia.

Desde la cartera de Hacienda presentaron diversas propuestas, anexadas al proyecto de extensión de apoyos estatales, que buscan contener la crisis económica derivada del coronavirus, a través de distintas ayudas sociales.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, propuso incorporar al bono de 100 mil pesos, en un principio ofrecido a los pensionados por el sistema de rentas vitalicas, a personas que están jubilados por el retiro programado y, también, a jubilados en el sistema antiguo de pensiones, que reciban pagos iguales o superiores a una Pensión Básica Solidaria e inferiores a 408.125 pesos.

El Gobierno ofreció ampliar el bono de 100 mil pesos destinado a pensionados por rentas vitalicias, a casi 600 mil personas más que reciben retiro programado o están en el sistema antiguo.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 31, 2021

"En retiros programados estamos hablando de casi 82 mil pensionados y en el sistema antiguo estamos hablando de 508 mil pensionados. La verdad la indicación de los pensionados incorpora a casi 600 mil personas a tener este bono excepcional de 100 mil pesos", señaló Cerda.

Otra propuesta del ministro fue aumentar el bono a taxistas y transportistas escolares de 350 mil originales a 500 mil pesos, esto con el fin de igualar las condiciones del bono base que establece la ley.

El Gobierno propuso aumentar el bono a los transportistas, de 350 mil a 500 mil pesos.



Para el mundo de la cultura, ofreció aumentar en 7 millones de dólares los fondos concursables que actualmente alcanzan a los 16 millones de dólares.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 31, 2021

Además, el titular de Hacienda propuso aumentar la cobertura del IFE a través de una modificación a la Ley de Presupuesto del Sector Público, con el fin de aumentar el beneficio del 60% al 80% de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares y que se hayan encontrado en cuarentena y/o transición, manteniendo así los requisitos criticados por diveros sectores de la oposición.

NECESITAMOS FLEXIBILIZAR LOS REQUISITOS

En este contexto, la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón (DC), insistió en la demanda de flexibilizar los requisitos, para que la gente pueda, efectivamente, obtener la ayuda que necesita.

"Tenemos que mejorar esta oferta, ya sea: aumentando el monto, flexibilzando los requisitos, en fin (...) Necesitamos que se flexibilicen los requisitos, necesitamos sacar el tema de la cuarentena", apuntó la precandidata presidencial.

"En la Isla de Pascua -ejemplificó la senadora- están en Fase 4 y no califican para ninguna ayuda y la isla está absolutamente cerrada, ministro; todos sabemos que (la isla) solo vive del turismo y, por lo tanto, no habiendo actividad económica no tienen ingresos".