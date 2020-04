Gobierno repudió discriminación a funcionarios de la salud y prometió denuncias

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, lamentó los hechos de discriminación sufridos por personal de la salud en el marco de la pandemia por el coronavirus.

En el balance realizado durante este miércoles, la autoridad confirmó que 743 trabajadores de la salud han sido contagiados desde el inicio de la enfermedad en el país.

Junto a esto, Zúñiga planteó que "no quiero dejar pasar la pasar la oportunidad, ayer hemos visto nuevamente actos de discriminación en contra de los trabajadores de la salud, esta vez en la comuna de Puerto Varas, en donde se registró un nuevo hecho en estacionamientos a personal de salud que se estacionaba ahí".

"Esto se suma a las situaciones que hemos visto en condominios, en el transporte público, en ascensores", dijo, precisando que se presentarán denuncias por los hechos.

Zúñiga dijo que "yo les quiero recordar a la ciudadanía que son estas personas las que nos van a cuidar, son estas personas las que están arriesgando su salud, tanto en los establecimientos de atención primaria como en hospitales".

"No solamente hago un llamado a que esto se termine de una vez por todas, sino que todo lo contrario, debiésemos estar agradeciendo diariamente el trabajo que estas personas realizan", sostuvo.

Discriminación en Puerto Varas

El caso denunciado por el subsecretario ocurrió la semana pasada, cuando una funcionaria de la Clínica Puerto Varas fue abordada por dos sujetos, quienes la increparon y aseguraron que no podía estacionar en la calle Félix Raimann.

"Todavía no enciendo el auto y me golpean el vidrio del copiloto, eran dos caballeros, ambos con mascarillas, y uno de ellos me dice que no puedo estacionar ahí", relató la afectada.

Además, la mujer recordó que le dejaron una hoja en el parabrisas, en la que la instaban a no volver al sector para evitar contagios: