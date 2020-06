Gobierno: Seremi de Salud suspendida regresará a trabajar en próximos días

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reveló este sábado que la suspendida seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, investigada por su rol en la propagación de Covid-19 en la zona, podría regresar a su trabajo en los próximos días.

"La Fiscalía terminó su sumario ayer, por lo tanto esperemos que la seremi de Salud pueda regresar a su funciones en los próximos días", informó Daza sobre la situación de la funcionaria pública.

Guzmán es investigada por incumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria en la pandemia del coronavirus, tras haber tenido contacto con un caso positivo de Covid-19 y continuar realizando su actividades públicas.

La autoridad de salud envió su versión de los hechos a la Corte de Apelaciones de Temuco, en la que explicó que no estaba en obligación de permanecer en cuarentena, porque tuvo contacto con el contagiado antes de saber su resultado PCR.

"Me parece lo más justo"

Sobre este regreso, el diputado René Manuel García (RN) aseguró que si la justicia declaró que la seremi no es culpable, no tiene que haber problemas en su regreso a sus funciones en La Araucanía.

"Si vuelve a trabajar y la justicia no encontró nada, me parece lo más justo que hay, porque ella hizo una defensa y pudo hacer descargos... No se puede crucificar a una persona antes de tener los antecedentes y esto e slo que pasó aquí, así que bienvenida a su cargo", puntualizó García.

"Aquí todos crucificaron a Katia Guzmán como seremi y resulta que la justicia dijo que no hay nada y vuelve a su trabajo, una vez más se demuestra que hay que tener un poco de pacientes antes de emitir un juicio", aseguró el diputado.