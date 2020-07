Gobierno sufre dura derrota en la Cámara con proyecto que retira fondos de AFP

El Gobierno sufrió una dura derrota al aprobarse en la Cámara Baja la idea de legislar la reforma para el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos de las AFP en el periodo de pandemia.

Pese a las intensas gestiones que realizó el Ejecutivo con parlamentarios de Chile Vamos para intentar que la iniciativa fuera rechazada, el proyecto contó con votos favorables de cuatro diputados de la UDI y nueve de RN.

Incluso, el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, no votó.

Tras la votación, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, y el jefe de asesores de la Presidencia, Cristián Larroulet, se encuentran esta noche en la oficina del Presidente Sebastián Piñera.

La oficina del pdte Sebastián Piñera a esta hora. En la foto, Blumel y Larroulet @Cooperativa pic.twitter.com/l61i2xm0eO — Valentina Godoy (@valegodoyb) July 9, 2020

El titular de Hacienda, Ignacio Briones, defendió que las propuestas de La Moneda en apoyo a la clase media "alivian de mejor manera que el retiro de los fondos de pensiones que hoy ha operado (...) nuestra solución es superior a aquella que se ha aprobado en este primer trámite hoy".

Comisión de Constitución verá el proyecto mañana

Desde la oposición, que han resultado victoriosos en dejar aprobada la idea de legislar, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), proyectó el itinerario que se viene para la tramitación de este proyecto en la instancia parlamentaria.

"Esta tramitación recién comienza, pero queremos actuar con sentido de urgencia, por eso estoy citando mañana a las 17:00 horas a la Comisión de Constitución para revisar todas las indicaciones que se presentaron en Sala. Queremos despacharlo mañana para un segundo informe, para que se vote en particular, se vaya al Senado lo antes posible y podamos darle ese alivio a los chilenos que hoy lo están esperando", aseveró.

Mientras que la diputada RD Natalia Castillo acusó "amenazas a los diputados de derecha que votaron a favor".

De paso, agradeció a sus colegas del oficialismo por "haber sido leales a la gente a la que representan y no a un Gobierno que ha demostrado ser un completo fracaso a la hora de enfrentar una de las crisis más importantes que hemos tenido, no sólo en el ámbito sanitario, que ha hecho que este periodo de cuarentena se extienda más de lo necesario porque no tomaron las medidas a tiempo, y hoy no permitiendo que las familias puedan tener un aporte, una ayuda económica que realmente les permita sobrellevar esta crisis".